Stenberg om Toronto: ”Vore kul att spela med honom”

Just nu samlas årets drafprospects i Buffalo NHL Scouting Combine 2026. Under gårdagen mötte Ivar Stenberg också amerikanska medier för första gången, och fick frågor om att eventuellt hamna i Toronto.

– Jag gillar att spela under press, säger han under presskonferensen.

Ivar Stenberg mötte amerikansk press för första gången.

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Årets draft närmar sig med stormsteg och frågan är om vi kommer få sen en svensk etta igen. Under helgens Scouting Combine, där NHL-klubbarna träffar spelarna för intervjuer, fysiska tester och medicinska utvärderingar inför draften, mötte Ivar Stenberg den amerikanska pressen. Och direkt fick Stenberg frågan om hans första intryck efter mötet med Maple Leafs organisation.

– Bara att det är en bra organisation. Bra människor runt laget. Ja, det var ett bra möte, säger han.

Stenbergs prestationer i VM har gjort att han seglat upp som potentiell draftetta.

Du spelade mot väldigt starkt motstånd i VM och visade att du kunde prestera och mäta dig på den nivån. Vad betydde det för ditt självförtroende och för känslan kring ditt eget spel?

– Ganska mycket. Vissa matcher var dåliga och vissa var bra. Jag är nöjd med några av matcherna. Sedan är det så klart tråkigt att vi inte fick avsluta som guldmedaljörer. Men det var en rolig erfarenhet.

Om Ivar Stenberg känner sig redo för spel i NHL rådet det heller inga tvivel om från eget håll. VM-turneringen har gett honom internationell erfarenhet där han också visat att han kan tävla på den högsta nivån.

– Det handlar om att gå ut där, göra mitt bästa och hjälpa laget så mycket jag kan.

Ivar, var hoppas du spela nästa säsong? Hoppas du på att vara i NHL med laget som draftar dig? Har du hunnit tänka på det?

– Ja, absolut. Jag vill spela här borta och spela i världens bästa liga. Så det hoppas jag absolut på.

Ivar Stenberg om Toronto Maple Leafs: ”Hade varit superkul”

Två svenskar har gått som nummer ett i driften genom tiderna. Rasmus Dahlin gjorde det 2018 när Buffalo valde backen, och så Toronto-legendaren Mats Sundin 1989 när han valdes av Quebec. Torontos långa tradition av svenska stjärnor är något som skulle göra en flytt till Maple Leafs extra speciell för Stenberg.

– Det skulle vara superkul. Ett bra lag, en bra organisation. Jag känner Oliver Ekman-Larsson lite. Så ja, det vore kul att spela med honom.

Det är mycket uppmärksamhet på de kanadensiska marknaderna. Hur tror du att du skulle hantera att vara i rampljuset på det sättet?

– Bra. Jag gillar att spela under press, och jag tycker att jag alltid spelar bra i sådana pressade matcher. Så jag tror att det skulle gå bra.

Berättade Oliver Ekman-Larsson något för dig om Toronto?

– Nej, bara att det är en bra stad, bra fans och bra publik. Men annars inget särskilt.

NHL-draften hålls den 26-27 juni i Buffalo.