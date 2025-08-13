Stanley Cup-vinnaren avslutar karriären

Han blev aldrig draftad, men tog sig till NHL och vann Stanley Cup.

Nu meddelar 35-årige Chad Ruhwedel att han till slut valt att avsluta sin karriär.

– Tack för att ni var en del av denna fantastiska resa, säger backen i ett uttalande.

Chad Ruhwedel i Pittsburgh Penguins. Foto: Bildbyrån/Bob DeChiara.

Det blev bara fem matcher med New York Rangers under förra säsongen. Nu, efter 13 säsonger i NHL med totalt 369 grundseriematcher, meddelar Chad Ruhwedel att han valt att lägga skridskorna på hyllan. Nyheten släpptes av spelarfacket under tisdagskvällen och sätter punkt för en karriär där Stanley Cup-segern med Pittsburgh Penguins 2017 är en tydlig höjdpunkt.



– Att spela i NHL har varit en dröm som gått i uppfyllelse. Jag är otroligt tacksam mot organisationerna Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins och New York Rangers för att de gett mig möjligheten att leva den drömmen. Även om det har funnits otaliga oförglömliga ögonblick på isen, är det relationerna och vänskaperna som byggts upp längs vägen som jag värdesätter mest. Till min familj, lagkamrater, tränare, fans och otaliga andra som stöttade mig, tack för att ni var en del av denna fantastiska resa, säger Ruhwedel i ett uttalande.



Backen från San Diego valdes aldrig i NHL-draften som ungt löfte, men tog sig till NHL via collegeligan NCAA. Därifrån blev det matcher i både AHL och NHL, i Buffalo Sabres organisation, innan Ruhwedel kom till Pittsburgh. I Penguins följde åtta säsonger. Därefter trejdades försvararen till New York Rangers i mars 2024. Över avslutningen av den säsongen, samt under 2024/25 blev det endast tio till matcher i NHL.



Under sina år i Pittsburgh var Ruhwedel bland annat lagkamrat med svenskarna Patric Hörnqvist, Rickard Rakell och Marcus Pettersson.

Source: Chad Ruhwedel @ Elite Prospects