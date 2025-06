Svaret – om svensken: ”Öppen för idéer”

Med 27 sekunder kvar innan deadline i mars hamnade Fabian Zetterlund i Ottawa Senators.

Nu ger NHL-klubbens GM, Steve Staios, en uppdatering kring kontraktsförhandlingarna med svensken.

– Fortsatt bra dialog, säger han i en video på X, via Coming In Hot.

Steve Staios och Fabian Zetterlund. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var inte med god marginal som Fabian Zetterlund till slut hamnade i Ottawa Senators under 2024/25. Blott 27 sekunder återstod nämligen innan deadline, i mars, när general managern Steve Staios till slut fick igenom flytten som innebar ett nytt kapitel för svensken efter två år i San José Sharks.



– Han är i en bra ålder för vår grupp och vi kan behöva en skytt till där framme. Han är ett hot fem-mot-fem och i slutspelshockey, som vi hoppas ta oss till, är de ytorna viktiga och han tänker inte två gånger om han ska ta sig dit eller inte, sade Staios om Zetterlund på en pressträff efter att deadline passerat.



Nu väntar återigen förhandlingar då Zetterlund blir RFA vid kontraktets slut (efter 2024/25).



– Nej. Du får prata med Steve (Staios), sade 25-åringen från Karlstad efter säsongen, när media frågade om parterna diskuterat kontrakt.



I en video på X, via Coming In Hot, ger nu Staios själv en uppdatering i läget kring svensken.



– Fortsatt bra dialog. Sådana här saker tar tid. Det är en process, säger han kort på frågan.



Efter säsongens slut menade Zetterlund själv att han ville återvända till Ottawa Senators inför 2025/26, och utifrån vad Staios nu säger låter det även som en möjlighet.



– Öppen för idéer, svarar GM:n på följdfrågan om han ser Zetterlund som en del av sitt lag på lång eller kort sikt.

”Vi kan vara stolta över kulturen”

51-årige Steve Staios tog över som GM i Ottawa Senators i november 2023 och har därmed precis avslutat sin första hela säsong i rollen. Tidigare hade NHL-laget missat slutspel under sju raka år, men under 2024/25 bröts trenden.



Matchserien mot Tampa Bay Lightning, i första rundan, slutade dock 1–4 i matcher.



– Du försöker alltid bli bättre, men jag tycker att vi kan vara stolta över kulturen som har börjat byggas här. Jag tror att man kan se det hos spelarna. Det känns bra. Nu är vi ute efter mer, men första fasen bestod av just det, att få till kulturen. Kredd till spelarna, de spelar för varandra nu. Vi är ett tufft lag att möta. Det är något att vara stolt över, säger Staios.



Se intervjun, via Coming In Hot, HÄR.

