Sonny Milano har fått begränsat med istid av Washington Capitals.

Nu placeras den förre jättetalangen på waivers av NHL-klubben.

Sonny Milano hamnar på waivers av Washington Capitals. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports

2022 kom Sonny Milano till Washington Capitals och efter att ha inlett fint i klubben har han däremot haft det tyngre de senaste säsongerna. Milano har hämmats av skadeproblem och i fjol kom han bara att spela tre matcher på hela säsongen i NHL.

Den här säsongen har 29-åringen återigen haft skadebekymmer och begränsats till 31 matcher, där han har producerat åtta poäng. Milano har dock fått minimalt med istid av Capitals och spelat under tio minuter i en majoritet av matcherna. När Washington nu får tillbaka Connor McMichael från skada efter OS-uppehållet är det också Sonny Milano som offras.

Under onsdagskvällen står det klart att Washington placerar Milano på waivers i syfte att omplaceras till klubbens farmarlag Hershey Bears i AHL. Det innebär att alla 31 andra NHL-lag nu har 24 timmar på sig att göra anspråk på Milano och eventuellt ta över hans kontrakt, som har en lönetaksträff på 1,9 miljoner dollar och löper ut efter årets säsong.

As the Capitals indicated earlier, Sonny Milano is on waivers — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 25, 2026

Sonny Milano – från ”YouTube-kändis” till NHL-spelare

Sonny Milano var en stor talang som ung. I tonåren blev han lite av en YouTube-kändis och Milano laddade upp klipp på sig själv där han utförde en del hockeytrick som blev relativt kända, åtminstone i hockeykretsar. Han öste sedan in poäng som ung och var bland annat med och vann guld i U18-VM 2014 där han gjorde tio poäng på sju matcher för USA under mästerskapet. Han vann därmed interna poängligan för USA tillsammans med Jack Eichel. I NHL-draften senare samma år valdes Sonny Milano som 16:e spelare av Columbus Blue Jackets.

Milano spelade JVM med USA både 2015 och 2016 samt blev Calder Cup-mästare med Lake Erie Monsters i AHL innan han tog en ordinarie plats i NHL med Columbus från och med säsongen 2017/18. Han lyfte däremot aldrig riktigt till att bli en impactspelare i NHL utan har framför allt blivit en speedig forward som spelar längre ner i laguppställningen. Han trejdades från Columbus till Anaheim Ducks 2020.

I Anaheim gjorde Sonny Milano sin bästa säsong hittills i NHL-karriären med 34 poäng på 66 matcher, men det ledde ändå inte till ett nytt kontrakt utan han lämnade Ducks som free agent 2022 och gick sedan i stället till Washington Capitals där han spelar än i dag. Under sin NHL-karriär har Sonny Milano haft en hel del skadeproblem och över elva säsonger har det blivit 145 poäng på 344 matcher i NHL.

