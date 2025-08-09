Smällen: Storstjärnan kan bli borta länge

Matthew Tkachuk drogs med skadeproblem under den Stanley Cup-vinnande säsongen med Florida.

Nu kan storstjärnan lägga sig på operationsbordet – och således bli borta länge.

– Vi har inte bestämt oss ännu, säger Tkachuk till ESPN.

Matthew Tkachuk. Foto: Jason Franson/AP/Alamy

Efter Stanley Cup-triumfen med Florida Panthers i juni berättade storstjärnan Matthew Tkachuk att han dragits med stora skadebekymmer under säsongen, där han under 4 Nations-turneringen med USA slet av adduktormuskeln samtidigt som han ådrog sig ett ljumskbråck på samma sida.

Nu kan Tkachuk komma att lägga sig på operationsbordet för att få bukt på sin skadeproblematik. Skulle han välja att genomföra operationen skulle det emellertid innebära en lång frånvaro.

– Om jag gör operationen så kommer jag definitivt vara borta de två första månaderna (av säsongen), kanske tre. Vi har inte bestämt oss ännu, säger Tkachuk till ESPN.

Levererade i slutspelet

Tkachuk missade sluttampen av NHL:s grundserie den gångna säsongen till följd av skadan han ådrog sig under 4 Nations och missade 30 matcher under grundserien, innan han var tillbaka i spel lagom till att slutspelet drog igång. Där stod amerikanen för 23 poäng (8+15) på 23 matcher och spelade en huvudroll när Panthers för andra året i rad besegrade Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalen.

Tidigare i veckan stod det klart att Tkachuk kommer att pryda omslaget till NHL 26 som släpps om en dryg månad. Amerikanen blir därmed den förste Panthers-spelaren på nära 30 år att få äran att pryda omslaget, sedan målvakten John Vanbiesbrouck prydde omslaget till NHL 97.