Skriver mångårigt avtal med Stanley Cup-mästarna

Florida Panthers har varit svårslaget i två år och vunnit två raka finaler i Stanley Cup.

En av anledningarna stavas Niko Mikkola.

Nu står det klart att den finske backen får ett nytt långt avtal med klubben.

Niko Mikkola skriver nytt långt avtal med Florida. Foto: Bildbyrån

Florida Panthers har vunnit Stanley Cup två år i rad – båda gångerna mot stjärnlaget Edmonton Oilers.

Nyckelspelaren och backklippan Niko Mikkola har varit med om båda triumferna och varit instrumental i framgångarna.

Nu står det klart att laget från Sunrise skriver ett nytt, långt avtal med 29-åringen. Kontraktet som Mikkola har skrivit på gäller från och med nästa säsong (2027/27) och håller honom i klubben i åtta år.

Vann VM-guld med Finland 2019

2015 valdes han i den femte rundan av NHL-draften, som 127:e valet av St. Louis Blues. Därefter spelade han kvar i Finland i tre år innan han flyttade över inför säsongen 2018/19 till Nordamerika.

De två första säsongerna spelade han mest i AHL för San Antonio Rampage (som inte finns längre) och sedan slog han sig in som NHL-back på allvar i St. Louis Blues. Via New York Rangers hamnade han i Florida Panthers där han nu har vunnit två raka Stanley Cup.

Mikkola var med och tog ett oväntat VM-guld med Finland 2019 i Slovakien.