Skrällen: Toppar NHL:s poängliga

Utah Mammoth och Nick Schmaltz har fått en flygande start på NHL-säsongen.

I natt inkasserade Utah sin sjunde raka seger efter 3–2 mot Winnipeg – samtidigt som Schmaltz klev upp i delad ledning i poängligan.

Nick Schmaltz.

Foto: Jeff Roberson/AP/Alamy

Ingen spelare i NHL har gjort fler poäng än Utah Mammoths forward Nick Schmaltz den här säsongen.



Efter sin assist i nattens 3–2-seger borta mot Winnipeg Jets klättrade den 29-årige forwarden upp i delad ledning i NHL:s poängliga med Vegas superstjärna Jack Eichel. Schmaltz har nu öst in 16 poäng, fördelat på sju mål och nio assist, på tio matcher för Utah den här säsongen.



Nattens assist kom i den första perioden, då centern vann en tekning i powerplay innan Michail Sergatjov ordnade 1–1.

Gjort poäng i alla matcher under segersviten

Nick Schmaltz har varit en stabil poängplockare i NHL de senaste åren och har sedan 2021 legat runt 60 poäng per säsong, men han har aldrig snittat över en poäng per match under sin karriär. 29-åringen stod för sin poängmässigt bästa säsong under fjolårssäsongen, då han noterades för 63 poäng (20+43) på 82 matcher för Utah.



Nattens 3–2-seger mot Winnipeg var Utahs sjunde raka – och i samtliga sju segermatcher har Schmaltz gjort poäng. Under denna segersvit har centern plockat på sig 14 poäng.

Sju raka segrar: ”Tar bara en match i taget”

I nattens segermatch var det Dylan Guenther som stod för det avgörande 3–2-målet med fem och en halv minut kvar att spela.



– Vi tar bara en match i taget, helt ärligt. Vi får inte bli för höga. Jag tycker att man känner det i omklädningsrummet. Tidigare blev vi kanske lite mer känslosamma på ett annorlunda sätt. Nu är vi lite mer stabila, säger Guenther till NHL.com.



Utah har nu skrapat ihop 16 poäng på de tio inledande matcherna och ligger på en andraplats i NHL:s totala tabell tillsammans, där man har lika många poäng men en mindre seger i ordinarie tid än New Jersey Devils.



Winnipeg Jets – Utah Mammoth 2–3

Winnipeg: Dylan DeMelo (1), Mark Scheifele (8).

Utah: Michail Sergatjov (2), Michael Carcone (2), Dylan Guenther (5).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.