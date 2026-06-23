Simon Nemec trejd till Calgary är intressant inför NHL-draften.

Foto: Ed Mulholland-Imagn Images / USA Today Sports

På fredag är det dags för årets NHL-draft. Den här gången hålls spektaklet i Buffalo - och redan nu börjar det hända grejer i klubbarna. Under tisdagskvällen valde Calgary Flames att knyta till sig Simon Nemec från New Jersey Devils. Backen valdes som tvåa i draften 2022.

Han har däremot haft svårt att leva upp till högt ställda förväntningar.

Dessutom har Devils både Dougie Hamilton och Luke Hughes som sina toppbackar. Det gör att man nu väljer att skeppa den tidigare stortalangen. I utbyte får dem två förstarundeval i drafterna 2027 och 2028 som från början tillhör Vegas Golden Knights respektive Colorado Avalanche. Båda valen är däremot topp tio-skyddade.

Även löftet Ètienne Morin går till Colorado samtidigt som Maxim Tsyplakov går åt andra hållet.

Simon Nemec gjorde 26 poäng på 60 matcher i NHL den här säsongen, hans första hela säsong i ligan.

Trejden är även intressant ur ett draftperspektiv.

Öppnar (?) för att välja Björck

Eftersom att Calgary håller i det sjätte valet av draften kommer det att kunna välja en av de främsta talangerna. Många har tippat på att det blir Keaton Verhoeff som väljs då, just med tanke på behovet av en toppback. Men när de nu har fått in 22-årige Nemec tror många att det kan ändra deras ingång i draften.

Istället målas en annan trolig måltavla nu upp: Viggo Björck.

Den svenska jättetalangen är svårtippad inför årets draft. Många har honom i toppen av draften samtidigt som hans storlek gör att han riskerar att halka neråt. Men för Calgarys del är det nu troligt att man kommer att gå för en forward eller center. Där Djurgårdens succétalang är bland de bästa som kan finnas tillgänglig vid val sex.