Efter trejden - skriver stort kontrakt

Simon Nemec i New Jersey.

Foto: John Jones-Imagn Images / USA TODAY Sports

Simon Nemec blev innan draften bortbytt till Calgary Flames. Det tidigare storlöftet fick det aldrig att släppa i New Jersey Devils och lämnar nu klubben efter fyra år. Det efter att ha blivit draftad som nummer två 2022. Under den gångna säsongen gjorde han 26 poäng på 68 matcher.

I sin nya klubb har slovaken nu också kommit överens om ett nytt kontrakt.

Det är ett femårigt avtal som kickar igång redan till nästa säsong. Lönetaksträffen ligger på 7,25 miljoner dollar per säsong. Det totala värdet på kontraktet uppgår till cirka 350 miljoner dollar. När det går ut 2031 kommer han också att vara en unrestricted free agent.

Till nästa säsong väntas också Simon Nemec få en stor roll i Calgary. Klubben är inne i en ombyggnation och har flera intressanta spelare på väg fram. Där de hoppas på att 22-åringen ska få ett genombrott och bli en ledande spelare.