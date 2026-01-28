Simon Lundmark fick i helgen göra sin NHL-debut. Nu skickas svensken ner till AHL igen av Tampa Bay Lightning.

Simon Lundmark skickas till AHL efter sin NHL-debut.

Foto: Jonathan Tenca/CSM.

Efter fyra säsonger i Winnipeg Jets organisation, där det enbart blev spel i deras AHL-lag Manitoba Moose, skrev Simon Lundmark på för Tampa Bay Lightning. Under inledningen av säsongen var svensken förpassad till AHL.

I början av januari blev han däremot uppkallad till NHL.

Det dröjde sedan någon vecka innan debuten i ligan äntligen kom i helgen. Natten till söndag spelade backen närmare 17 minuter när Lightning förlorade mot Columbus Blue Jackets med 8-5. Svensken var +1 i matchen men registrerade inga poäng.

Sedan dess har det inte blivit någon mer match och nu skickas 25-åringen åter ner till AHL. I farmarligan har Simon Lundmark gjort 27 matcher och fem assist. Det återstår nu att se huruvida han får en ny chans under våren eller inte. Kontraktet med Lightning sträcker sig även över nästkommande säsong.

Under tiden i Sverige representerade han Linköping under flertalet säsonger och det var där debuten på seniornivå kom. Under juniortiden blev det även 34 landskamper men inget stort mästerskap.

Source: Simon Lundmark @ Elite Prospects