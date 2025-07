Svenskens mål – efter lönelyftet: OS 2026

Simon Holmström har målet tydligt för sig efter nya avtalet i NHL.

New York Islanders-svensken menar att han siktar på OS 2026 i Milano Cortina.

– Ett av de stora målen nu inför säsongen, säger han till JP.

Simon Holmström och Sam Hallam, förbundskapten för Tre Kronor. Foto: Bildbyrån (montage).

Det tog två säsonger som ordinarie i NHL. Sedan kom genombrottet för Simon Holmström.



När 24-åringen från Tranås nu är hemma i Jönköping för att försäsongsträna inför 2025/26, kommer han från kanske sitt bästa år i karriären, hittills. 25 poäng från året dessförinnan blev nämligen hela 20 mål och 25 assist under 2024/25, och för ett par dagar sedan kom även belöningen för svensken. Ett tvåårskontrakt värt närmare 70 miljoner kronor.



För Jönköpings-Posten berättar nu forwarden om succén i New York Islanders.



– Ja, jag tycker att jag tog bra steg framåt under säsongen, fick mer utdelning än tidigare även om jag tycker att jag hade kunnat få ännu mer utdelning. En bra säsong och ett bra steg upp från säsongen innan det, men jag vill fortsätta att utvecklas ännu mer, säger den 188 centimeter långa pjäsen.

Siktar på OS: ”Ett av de stora målen nu”

Holmström lämnade Sverige och HV71 2019 och tog direkt plats i AHL efter U18-VM. Efter ett lån till Hockeyallsvenskan, och ytterligare 97 matcher i AHL kom till slut chansen 2022/23. Nio poäng följde under rookie-säsongen i NHL, men sedan dess har siffrorna, som sagt, ökat stadigt.



Nu är det istället Holmström som tar emot nya löften som Islanders toppval i NHL-draften Matthew Schaefer, Victor Eklund och Kashawn Aitcheson.



– Det känns jättespännande. Det är alltid kul att få in unga, talangfulla spelare som verkligen vill någonting och som brinner för det. Det ska bli roligt att följa dem och jag hoppas att de kommer att hjälpa oss mycket i framtiden, säger Simon Holmström till JP.



Det hela lämnar svensken med två tydliga mål inför 2025/26.



– Ett av de stora målen nu inför säsongen som kommer är, förutom att vinna Stanley Cup, att ta en plats i OS-truppen (till februari 2026). Det är någonting jag ska försöka slåss och kämpa för, säger han.