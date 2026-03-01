TV: Här blir svensken stor hjälte – i förlängningen

3–3 och förlängning mot Columbus Blue Jackets. Då klev Simon Holmström, från Tranås, fram som hjälte för New York Islanders.

– Jag tycker att vi gjorde ett riktigt bra jobb med att hantera pucken och vänta på rätt läge, säger han efter 4–3-matchen.

Simon Holmström avgör i förlängningen för Islanders. Foto: X (Sportsnet).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Flera svenskar hamnade i målprotokollet under NHL-omgången, natten till söndag. Men viktigast av samtliga blev Simon Holmström.

24-åringen, fostrad i Tranås och HV71, klev nämligen fram som stort hjälte när förlängning väntade mellan Columbus Blue Jackets och hans New York Islanders. Klockade visade 1.47 och stora delar av arenan stod säkerligen redan upp då Holmström skrinnat sig till läget på egen hand. Jet Greaves i målet rundades enkelt och svensken fick jubla.

– Jag tycker att vi gjorde ett riktigt bra jobb med att hantera pucken och vänta på rätt läge, utan att ge bort den. Vi hittade öppningen och lyckades sätta dit den, säger Holmström till media efter övertidsdramat.

Målet var den tidigare HV-talangens 14:e denna NHL-säsong. Därmed har sitt personbästa, från i fjol, på 20 mål inom räckhåll.

Source: Simon Holmström @ Elite Prospects