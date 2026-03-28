Svenska doldisarnas succé – sänkte mästarna

Simon Holmström och Emil Heineman är inte de svenskar som är mest omskrivna i NHL. Men i lördagens match mot Florida Panthers klev de båda fram med ett varsitt mål 5-2-segern.

New York Islanders går just nu en dramatisk kamp om slutspel. Laget är ett av flera som har chans på wild card-platsen i öst. Inför matchen mot regerande mästarna Florida var de i starkt behov av poäng. Panthers har som bekant även en riktigt tung säsong och är i princip körda för slutspel.

Men det var gästerna som tog ledningen i den första perioden efter två mål av Matthew Tkachuk. Forwarden gjorde sitt andra mål med en dragning där han satte klubban mellan benen innan pucken sprättes upp i nättaket. Ledningen stod sig sedan hela perioden ut.

I den andra tog hemmalaget sedan tillbaka iniativet. Marc Gatcomb satte reduceringen innan Brayden Schenn klev fram med 2-2-målet.

Sedan tog lagets svenskar över showen. Simon Holmström gjorde 3-2 i powerplay innan Emil Heineman satte dit 4-2 två minuter senare. Av bara farten kom sedan även 5-2 när Casey Cizikas gjorde mål 55 sekunder efter sin svenska lagkamrat. Inför den tredje perioden hade Islanders därmed vänt 0-2 till 5-2.

En ledning de värderade väl.

För Simon Holmström och Emil Heineman var det deras 19:e respektive 21:a målet för säsongen.