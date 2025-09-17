Simon Edvinsson kommer inte att kunna delta under Detroit Red Wings försäsong.

NHL-lagets svenske nyckelpjäs dras med en skada inför 2025/26, meddelar Steve Yzerman.

– Han har en underkroppsskada, säger general managern.

Simon Edvinsson i Detroit Red Wings. Foto: BildbyrånBrett Holmes-Imagn Images.

Endast Moritz Seider och Ben Chiarot snittade mer istid i Detroit Red Wings under förra säsongen. Nu ser 22-årige VM-backen, Simon Edvinsson, ut att behöva kämpa sig tillbaka från skada för att vara redo till NHL-premiären mot Montreal Canadiens 9 oktober.



Beskedet kommer från Red Wings GM, Steve Yzerman, dagen innan NHL-klubben drar igång sitt försäsongsläger inför 2025/26.



– Den enda spelaren som i dagsläget inte är redo är Simon Edvinsson. Han kommer att vara borta i några veckor. Han har en underkroppsskada, säger Yzerman, enligt reportern Daniella Bruce.



Yzerman tillägger att förhoppningen är att Edvinsson är tillbaka till den där premiären mot Canadiens. Försäsongen kommer dock att bli en rehabiliteringsperiod för svensken.



– Vi kommer att ha honom redo för spel någon gång runt början av grundserien, säger general managern.

”Många mål jag satt upp som jag nådde”

Simon Edvinsson såg till att bjuda tillbaka för förtroendet under 2024/25 med sju mål och 24 assist framåt. Den bästa noteringen han hittills mäktat med i NHL. Därefter blev det spel i Hockey-VM i Stockholm, där Sverige till slut tog brons efter 6–2 mot Danmark. Edvinsson spelade dock endast en dryg minut av denna match.



– Det blev en bra säsong. Jag känner att det var många mål jag hade satt upp innan säsongen och som jag nådde, berättade backen för hockeysverige.se inför VM.

– Ett av målen jag inte nådde var såklart slutspelet, men ”over all” känns det rätt bra faktiskt, fortsatte han sedan.

