Siffrorna visar – svensken är NHL:s mest prisvärda spelare

Att maximera effekten av varje spenderad dollar gentemot lönetaket är av stor vikt för NHL-klubbarnas general managers.

Bland ligans mest prisvärda spelare sett till kostnad per poäng återfinns två svenskar – varav den ena är hela ligans mest prisvärda spelare.

Det finns många prisvärda spelare i NHL den här säsongen.

På denna lista återfinns endast spelare med standardkontrakt i NHL, varpå spelare som Macklin Celebrini, Leo Carlsson och Connor Bedard faller bort från listan då de spelar under ligareglerade entry level-kontrakt.

Statistiken gäller per den 16 december 2025.

10. Emil Heineman, fw, N.Y Islanders

Lönetaksträff: 1,1 miljoner dollar.

Poäng: 16 poäng på 33 matcher.

Kostnad per poäng: 68 750 dollar.



Förra säsongen var en annan New York Islanders-svensk i form av Simon Holmström hela ligans mest prisvärda spelare, då det endast kostade New York Islanders 18 888 dollar per producerad poäng från svenskens klubba. Till den här säsongen har Emil Heineman tagit över rollen som mest prisvärde Islanders-spelare, då han producerat 16 poäng på 33 matcher och endast kostar Islanders strax under 69 000 dollar per producerad poäng så här långt. Inte riktigt på Holmström-nivåer från ifjol (18 888 dollar/poäng), men alltjämt ett riktigt fint svenskt kap av Islanders.

9. Vasilij Podkolzin, fw, Edmonton

Lönetaksträff: 1 miljon dollar.

Poäng: 15 poäng på 33 matcher.

Kostnad per poäng: 66 666 dollar.



I ett lag med högavlönade superstjärnor som Connor McDavid och Leon Draisaitl är det viktigt för Edmontons general manager Stan Bowman att få ut så mycket som möjligt av de resterande pengarna i sin spelartrupp. Den spelare som han fått ut allra mest från sett till poängproduktion kontra lönekuvert är det tidigare storlöftet Vasilij Podkolzin, som den här säsongen stått för 15 poäng på 33 matcher för Oilers. Med en lönetaksträff på en miljon dollar innebär det att Oilers bara betalar 66 666 dollar per producerad poäng så här långt, vilket är långt under snittet för en spelare i Oilers som ligger på strax under 393 000 dollar per poäng.

8. Michael Carcone, fw, Utah

Lönetaksträff: 775 000 dollar.

Poäng: 12 poäng på 32 matcher.

Kostnad per poäng: 64 583 dollar.



Michael Carcone har en begränsad roll i Utah, men är trots det ett prisvärt alternativ för tränaren André Tourigny långt ned i forwardshierkin. Den offensivt skicklige forwarden, som fått en del speltid i powerplay under säsongen, har bidragit med tolv poäng på 32 matcher och producerar sjätte bäst i laget per 60 minut. Totalt har det blivit tolv poäng på 32 matcher den här säsongen för forwarden, vilket kostat Utah 64 583 dollar per poäng.

7. A.J. Greer, fw, Florida

Lönetaksträff: 850 000 dollar.

Poäng: 13 poäng på 32 matcher.

Kostnad per poäng: 65 384 dollar.



A.J. Greer gör det mesta av sin speltid med regerande mästaren Florida Panthers. Forwarden snittar strax över elva minuters istid per match, vilket är bland de lägsta noteringarna i laget. Samtidigt snittar han fler poäng per 60 minut (2,26) än stjärnor som Sam Reinhart (1,91), Anton Lundell (1,89) och Eetu Luostarinen (1,97), vilket gör honom till en värdefull breddforward hos den tvåfaldigt regerande mästaren. För detta betalar Panthers endast 850 000 dollar per säsong, vilket så här långt kostat klubben blott 65 000 dollar per producerad poäng.

6. Brent Burns, b, Colorado

Lönetaksträff: 1 miljon dollar.

Poäng: 17 poäng på 32 matcher.

Kostnad per poäng: 58 823 dollar.



Brent Burns tar sig in på den här listan på lite av en teknikalitet. I och med att siffrorna är baserat på spelarens lönetaksträff så ser Burns poängproduktion sannerligen prisvärd ut för Colorado Avalanche, som sett till lönetaksträffen endast betalar strax under 59 000 dollar per poäng. Inskrivet i Burns kontrakt finns emellertid prestationsbonusar till ett värde på fyra miljoner dollar, där tre miljoner redan aktiverats då han spelat tio matcher för Avalanche den här säsongen. Den sista miljonen kommer Burns gå miste om, då det redan nu står klart att han inte kommer att spela 70 matcher med mer än 23 minuters istid den här säsongen.

5. Nick Blankenburg, b, Nashville

Lönetaksträff: 775 000 dollar.

Poäng: 14 poäng på 22 matcher.

Kostnad per poäng: 55 357 dollar.



Med sina 14 poäng på 22 matcher är amerikanen Nick Blankenburg faktiskt Nashvilles poängbästa back tillsammans med storstjärnan Roman Josi den här säsongen. Medan Josi kostat Nashville 647 000 dollar per poäng har Blankenburg inte ens kostat en tiondel av det, då hans lönetaktsträff på ligans minimilön gör att produktionen endast kostat Predators 55 357 dollar så här långt. Kontraktet med Nashville löper ut efter den här säsongen – så räkna med att lönen och kostnaden per poäng kommer att stiga framöver.

4. Jackson LaCombe, b, Anaheim

Lönetaksträff: 925 000 dollar.

Poäng: 19 poäng på 33 matcher.

Kostnad per poäng: 48 684 dollar.



När denna lista sammanställdes under förra säsongen var Jackson LaCombe tvåa på listan – och även den här säsongen tar han plats på listan som en av ligans allra mest prisvärda spelare. Anaheim betalar bara 48 684 dollar per producerad poäng så här långt denna säsong av lagets nyckelback. Det priset kommer att stiga mångdubbelt till nästa säsong, då LaCombe redan skrivit på ett nytt åttaårskontrakt med en lönetaksträff på nio miljoner dollar. Anaheim fick åtminstone ut i det närmaste mesta möjliga av sin stjärna innan monsterkontraktet.

3. Mackie Samoskevich, fw, Florida

Lönetaksträff: 775 000 dollar.

Poäng: 16 poäng på 32 matcher.

Kostnad per poäng: 48 437 dollar.



Den 23-årige forwarden skrev ett minst sagt lagvänligt kontrakt med Florida i somras. Trots att han stod för 15 mål och 31 poäng på 72 grundseriematcher för Panthers gick amerikanen med på att skriva ett avtal på ligans minimilön till den här säsongen – när hans marknadsvärde låg på över fyra miljoner dollar. Målproduktionen har inte varit lika stark den här säsongen, men Samoskevich är alltjämt en av ligans allra mest prisvärda spelare då det endast kostar Panthers strax över 48 000 dollar per producerad poäng. Sådana spelare är synnerligen viktiga för lag som vill vara med och slåss om (fler) Stanley Cup-titlar.

2. Darren Raddysh, b, Tampa Bay

Lönetaksträff: 975 000 dollar.

Poäng: 24 poäng på 27 matcher.

Kostnad per poäng: 40 625 dollar.



Darren Raddysh har varit en av ligans mest prisvärda sedan 2023, då han funnits med i toppen av denna typ av listor sedan genombrottssäsongen 2023/24. Just nu är 29-åringen nära att vara den allra mest prisvärda spelaren i ligan. Detta då han gjort stor succé i Tampa Bay den här säsongen med sina 24 poäng på 27 matcher, vilket gör att han endast kostar strax över 40 000 dollar per poäng för Tampa Bay. Med den noteringen är han dubbelt så billig som tvåan i laget, som är den tidigare Brynäs-stjärnan Charle-Edouard D’Astous (86 111 dollar).

1. Marcus Johansson, fw, Minnesota

Lönetaksträff: 800 000 dollar.

Poäng: 26 poäng på 33 matcher.

Kostnad per poäng: 30 769 dollar.



Ligans allra mest prisvärda spelare så här långt denna NHL-säsong är en svensk veteran i form av Marcus Johansson, som därmed åtminstone tillfälligt övertar tronen från Simon Holmström som var ligans mest prisvärda spelare ifjol (18 888 dollar/poäng). Johansson valde att mer än halvera sin lön inför den här säsongen (från två miljoner dollar i lönetaksträff till 800 000 dollar) för att stanna i Minnesota, samtidigt som hans poängproduktion stigit kraftigt. Så här långt har han gjort 26 poäng på 33 matcher för Wild, vilket gör honom till det storsatsande lagets tredje poängbästa spelare bakom storstjärnorna Kirill Kaprizov och Matt Boldy (både 37 poäng).