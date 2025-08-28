Lämnar Stanley Cup-mästaren – för NBA-jobb

Shawn Thornton spelade tre säsonger i Florida Panthers och har jobbat i klubben sedan han avslutade karriären 2017.

Nu lämnar han Stanley Cup-mästaren – för ett jobb i NBA-klubben Atlanta Hawks.

Foto: Alamy (Montage)

NBA-klubben Atlanta Hawks meddelar via sin hemsida att man anställt den tidigare NHL-spelaren och Florida Panthers-medarbetaren Shawn Thornton som vice vd och strategisk partnerchef.

– Jag är oerhört glad över att få ansluta till Hawks fantastiska organisation och State Farm Arena. Staden Atlanta, särskilt centrum, står inför en otrolig tillväxt tack vare sin unika förmåga att förena sport, underhållning och kultur, med Hawks och State Farm Arena i centrum av allt. När jag n tar detta nästa steg vill jag uttrycka min uppriktiga tacksamhet till Florida Panthers. De är en förstklassig organisation och jag önskar dem inget annat än fortsatt framgång i samhället och på isen, säger Thornton till Hawks hemsida.

Från isen rakt in i klubbledningen

Shawn Thornton avslutade sin aktiva karriär med tre säsonger i Florida Panthers, innan han 2017 anslöt till klubbledningen. Under sina år i klubben har han bland annat jobbat som Senior Vice President of Hockey Operations samt kommersiell chef i NHL-klubben och har två Stanley Cup-ringar med klubben under sin tid i Panthers.

Som spelare gjorde Thornton, som fyllde 48 år i somras, 705 NHL-matcher med Chicago Blackhawks, Anaheim Ducks, Boston Bruins och Florida Panthers. 2007 blev Thornton Stanley Cup-mästare med Anaheim och 2011 säkrade han sin andra Stanley Cup-titel med Boston.