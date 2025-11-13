Shane Pinto har fått en stark start på säsongen med Ottawa.

Nu belönas han med ett nytt fyraårsavtal – där han dubblar sin lön.

Shane Pinto.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Via ett inlägg på X meddelar Ottawa Senators att man enats om ett nytt fyraårskontrakt med nyckelforwarden Shane Pinto.

Forwarden, som hade ett utgående avtal med NHL-klubben, har skrivit på ett nytt fyraårsavtal med en lönetaksträff på 7,5 miljoner dollar. Det innebär att han dubblar sin lön från de 3,75 miljoner dollar han haft i lönetaksträff sedan förra sommaren.



Det totala kontraktsvärdet uppgår till 30 miljoner dollar, vilket motsvarar strax över 280 miljoner kronor.

Vann VM-guld i våras

25-årige Pinto har varit en av Senators främsta spelare under säsongsupptakten och ligger i skrivande stund på en tredjeplats i lagets interna poängliga med sina 14 poäng (8+6) på 17 matcher. Hans nya lönetaksträff, som börjar gälla från och med nästa säsong, gör honom till lagets tredje bäst betalde forward och sjätte bäst betalde spelare nästa säsong.

Amerikanen draftades av Ottawa Senators i andrarundan 2019 och slog sig i NHL-laget direkt från spel i collegeligan våren 2021. Sedan dess har han varit ordinarie i Senators, där han totalt samlat på sig 121 poäng (59+62) på 227 matcher för klubben.

På meritlistan har Pinto ett JVM med USA samt två VM-turneringar, där han så sent som i våras fanns med i det amerikanska laget som bärgade VM-guld i Stockholm. 25-åringen stod för tio poäng (2+8) på åtta matcher i mästerskapet och slutade på en delad tredjeplats i lagets interna poängliga.

Source: Shane Pinto @ Elite Prospects