Nylander bakom avgörandet – när Toronto slog Rangers

Toronto vann med 2–1 efter förlängning

Auston Matthews matchvinnare för Toronto

Andra raka segern för Toronto

Torontos väg till seger mot NY Rangers hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Auston Matthews, som gjorde det avgörande målet 58 sekunder in i förlängningen.

Toronto–NY Rangers – mål för mål

Matthew Knies gjorde 1–0 till Toronto efter 11.48 assisterad av William Nylander och Oliver Ekman Larsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 4.51 in i tredje perioden nätade NY Rangers Juuso Parssinen framspelad av Braden Schneider och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Toronto blev Auston Matthews som 58 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Toronto har tre segrar och två förluster och 19–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Rangers har två vinster och tre förluster och 11–6 i målskillnad. Förlusten var NY Rangers andra uddamålsförlust.

För Toronto gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan NY Rangers är på femte plats.

Toronto möter Seattle i nästa match hemma söndag 19 oktober 01.00. NY Rangers möter samma dag Montreal borta.

Toronto–NY Rangers 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (11.48) Matthew Knies (William Nylander, Oliver Ekman-Larsson).

Tredje perioden: 1–1 (44.51) Juuso Parssinen (Braden Schneider).

Förlängning: 2–1 (60.58) Auston Matthews.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-0-2

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Toronto: Seattle Kraken, hemma, 19 oktober

NY Rangers: Montreal Canadiens, borta, 19 oktober