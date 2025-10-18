Seger för Utah Mammoth – efter Nick Schmaltz hattrick

Seger för Utah Mammoth med 6–3 mot San Jose

Utah Mammoths Nick Schmaltz tremålsskytt

Andra raka segern för Utah Mammoth

Nick Schmaltz gjorde tre mål och Utah Mammoth vann mot San Jose på hemmaplan i NHL. Till slut blev det 6–3 (2–0, 1–2, 3–1).

Resultatet innebär att San Jose nu har fyra förluster i rad.

Nick Schmaltz tremålsskytt för Utah Mammoth

Utah Mammoth tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. San Jose reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tyler Toffoli och Jeff Skinner i början av andra perioden i andra perioden.

Utah Mammoth tog ledningen på nytt genom Liam O’Brien efter 16.03. Utah Mammoth stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–2 till 6–2.

Macklin Celebrini reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte San Jose. Utah Mammoth tog därmed en stabil seger.

Clayton Keller gjorde ett mål för Utah Mammoth och tre målgivande passningar och Nick Schmaltz stod för tre mål och ett assist.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Utah Mammoth med 2–1.

I nästa omgång har Utah Mammoth Boston hemma i Vivint Arena, måndag 20 oktober 01.00. San Jose spelar hemma mot Pittsburgh söndag 19 oktober 04.00.

Utah Mammoth–San Jose 6–3 (2–0, 1–2, 3–1)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 1–0 (9.40) Nick Schmaltz (Logan Cooley, Clayton Keller), 2–0 (13.32) Nick Schmaltz (Clayton Keller).

Andra perioden: 2–1 (25.26) Tyler Toffoli (Dmitrij Orlov, Will Smith), 2–2 (27.49) Jeff Skinner (Macklin Celebrini, Vincent Desharnais), 3–2 (36.03) Liam O’Brien (Brandon Tanev, Ian Cole).

Tredje perioden: 4–2 (40.54) Nick Schmaltz (Clayton Keller), 5–2 (42.02) Michael Carcone (Lawson Crouse), 6–2 (51.32) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Barrett Hayton), 6–3 (56.51) Macklin Celebrini.

Nästa match:

Utah Mammoth: Boston Bruins, hemma, 20 oktober

San Jose: Pittsburgh Penguins, hemma, 19 oktober