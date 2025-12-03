TV: Zetterlund klev fram för Ottawa

Ottawa-seger med 5–2 mot Montreal

Jake Sanderson matchvinnare för Ottawa

Andra raka förlusten för Montreal

Ottawa segrade på bortaplan i Bell Centre mot Montreal i NHL. 2–5 (1–2, 1–2, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

NY Rangers nästa för Ottawa

Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Juraj Slafkovsky.

Artiom Zub och Fabian Zetterlund såg till att Ottawa vände till ledning med 1–2.

Ottawa gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Jake Sanderson och Drake Batherson.

Montreal reducerade dock till 2–4 genom Nick Suzuki efter 8.50 av perioden.

12.46 in i tredje perioden fick Brady Tkachuk utdelning på pass av Tim Stützle och David Perron och ökade ledningen.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Ottawa är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Montreal Canadiens med 4–3 efter förlängning .

Montreal tar sig an Winnipeg i nästa match hemma torsdag 4 december 01.30. Ottawa möter NY Rangers hemma fredag 5 december 01.00.

Montreal–Ottawa 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (3.40) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki), 1–1 (4.08) Fabian Zetterlund (Tyler Kleven, Jordan Spence), 1–2 (16.53) Artiom Zub (Brady Tkachuk, Fabian Zetterlund).

Andra perioden: 1–3 (25.45) Jake Sanderson (Mike Amadio), 1–4 (26.53) Drake Batherson (Tyler Kleven, Jordan Spence), 2–4 (28.50) Nick Suzuki (Cole Caufield, Lane Hutson).

Tredje perioden: 2–5 (52.46) Brady Tkachuk (Tim Stützle, David Perron).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Ottawa: 2-0-3

Nästa match:

Montreal: Winnipeg Jets, hemma, 4 december

Ottawa: New York Rangers, hemma, 5 december