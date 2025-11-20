NHL-debuten ser ut att närma sig för Oscar Fisker Mølgaard. Tidigare HV71-talangen har kallats upp av Seattle Kraken efter en succéstart i AHL.

Oscar Fisker Mølgaard i HV71. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

”Han spelar på en väldigt hög nivå och han gjorde det bra i Nordamerika när han åkte över och spelade klart säsongen. Jag tror han kommer att få en lysande framtid”

Orden kom från HV71:s Björn Liljander när hockeysverige.se pratade med sportchefen efter Hockey-VM, och handlade om en viss Oscar Fisker Mølgaard. Nu, efter en succéstart på 2025/26, ser det även ut som att den danske 20-åringen kan få NHL-debutera inom kort.

Den unge forwarden har stått för tio poäng (3+7) på 14 matcher i AHL och Coachella Valley Firebirds, och har nu kallats upp till NHL av Seattle Kraken. Ett besked som kommer sent under onsdagskvällen, svensk tid.

Avslutade 2024/25 i AHL

Oscar Fisker Mølgaard kom till HV71 som junior 2021 och fick redan året därpå chansen i SHL. Seattle Kraken valde sedan talangen i NHL-draften 2023, innan ett händelserikt 2024/25 följde.

20-åringen med Frederikshavn IK som moderklubb stod för 19 grundseriepoäng i HV71 innan han både spelade VM och åkte över till Nordamerika för att avsluta säsongen i AHL. Väl där blev det tre nya poäng. En försmak på vad som nu blivit verklighet i Coachella.

Source: Oscar Fisker Mølgaard @ Elite Prospects