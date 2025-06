Svenske talangen – NHL-draftens stora vattendelare

Sascha Boumedienne är en av de mest omtalade backtalangerna inför NHL-draften 2025. Men också en vattendelare. Kan hans imponerande säsongsavslutning på college med Boston University och ett nytt U18-VM-rekord ha stärkt aktierna, frågar sig Steven Ellis.

Inför NHL-draften 2025 är Sascha Boumedienne den högst rankade svenska backen. Foto: AP Photo/Greg M. Cooper

Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

För många lovande drafttalanger börjar säsongen med Hlinka Gretzky Cup i augusti och avslutas med U18-VM i april och maj.

Om du såg den Sascha Boumedienne i båda turneringarna skulle du ha svårt att tro att det var samma spelare.

Hans insats i Hlinka Gretzky-turneringen levde inte upp till förväntningarna. Mellan omotiverade misstag med pucken och en del brister i försvarsspelet såg Boumedienne aldrig riktigt bekväm ut. Det var förvånande, med tanke på att hans spel i USHL säsongen 2023/24 hade gjort att han klättrade rejält på många draftlistor inför säsongen.

Sascha Boumedienne ”häpnadsväckande” i U18-VM

Men Boumediennes prestation under U18-VM var verkligen häpnadsväckande – kanske en av de mest dominanta vi någonsin sett från en back i den turneringen. Han inledde turneringen med en sexpoängsmatch och avslutade med totalt 14 poäng på sju matcher. Det innebar nytt rekord för flest poäng av en back i en och samma turnering, ett rekord som tidigare delades av Ryan Murphy och Cole Hutson (13 poäng), och hjälpte Boumedienne att utses till turneringens bästa back. Sverige gick miste om guldet i Texas, men det var inte Boumediennes fel.

Boumedienne kommer från en stark hockeyfamilj. Pappa, Josef, spelade 47 matcher i NHL och är i dag general manager för det svenska herrlandslaget. Saschas bror, Wilson, är redan ett mycket omtalat namn inför NHL-draften 2028.

Boumedienne följde en liknande väg som landsmännen Tom Willander och Alex Zetterberg när han inför den här säsongen valde att spela för Boston University. Det var ett stort steg upp från USHL, men ett val Boumedienne kände skulle gynna hans utveckling.

– När jag besökte BU kände jag direkt att jag skulle bli en del av en riktigt tight grupp, sade Boumedienne under Hlinka-turneringen.

– Boston är ju dessutom en väldigt häftig stad.

Sascha Boumedienne hade det tufft i Hlinka Gretzky Cup. Foto: Steven Ellis/Daily Faceoff

Kan väljas i första rundan av NHL-draften 2025

Offentligt har vi sett Boumedienne pendla mellan första och andra rundan i NHL-draften. Daily Faceoff rankar honom som nummer 28 på sin senaste lista – inte bara på grund av U18-VM, utan för hans andra halva av säsongen som helhet. Den Finlandsfödda svensken inledde med ett par helt okej matcher i Boston University. Det syntes att han fortfarande höll på att vänja sig vid tempot, men den tidigare Ohio Blue Jackets-stjärnan började så småningom hitta rätt. Han gick från att spela omkring 18–19 minuter per match till att ligga över 23 minuter per kväll i slutspelet, och var en av BUs bästa spelare i Frozen Four.

– Collegehockey är inte lätt för någon NHL-talang, men Boumedienne började visa vad han är kapabel till när det gällde som mest, säger en scout.

– Hans spelsinne och förmåga att transportera pucken kom verkligen till sin rätt, även om det tyvärr inte alltid syntes i poängprotokollet.

Boumedienne hade ingen explosionsartad poängskörd i college, men de flesta förväntar sig att han tar ett stort kliv nästa år. Bara baserat på hans spel från slutet av februari och framåt verkar han verkligen ha vässat sina puckfärdigheter. Kombinerar man det med hans skridskoåkning och fallenhet för att ta stora risker som kan ge stora belöningar, finns det mycket att gilla.

”Finns massor av potential”

Men det är just de riskabla besluten som hindrar honom från att vara ett självklart val tidigt i draften. Han har en tendens att göra misstag under press, stressa fram beslut i situationer där han skulle tjäna på att ta ett steg tillbaka och lugna ner spelet. Boumedienne behöver också använda sitt skott mer – han har ett av de hårdaste skotten i hela draften, särskilt på direktskott. I defensiven såg han mer bekväm ut under U18-VM, men han kan fortfarande vara lite ojämn i spelet runt det egna målet.

– Det var ett prövande år för honom, men han visade verkligen sin potential mot slutet av säsongen, säger en annan scout.

– Han fick många lag att se på honom med nya – och bättre – ögon.

Ingen talang är perfekt – alla behöver tid med professionella tränare för att slipa bort skavanker. Så även om det var lätt att känna sig besviken under säsongens första halva, är det lika lätt att förälska sig i hans spel igen. Boumedienne har kvaliteter på hög nivå som lag älskar, men han behöver bara lugna ner sig och spela i sitt eget tempo. Många unga talanger försöker spela över sin egen nivå, och det kan bli förödande.

Boumedienne är ett pågående projekt – men ett sådant som ett lag i slutet av första rundan lätt kan bli förtjust i. Det finns massor av potential på hög nivå, och han skulle kunna vara en quarterback i powerplay om bara ett par år. Boumedienne kommer sannolikt att landa som en back i ett andra backpar i bästa fall, men det är helt okej – man behöver sådana spelare också.

Och som alltid – satsa på skicklighet. Boumedienne har gott om den varan.