Odraftade backen skriver 170-miljonerskontrakt

Sam Malinski var aldrig det stora backlöftet. Men trots att han aldrig blev draftad och inte debuterade i NHL förrän vid 25 års ålder har han nu cashat in ordentligt med Colorado Avalanche. Amerikanens nya fyraårskontrakt är nämligen värt motsvarande 170 miljoner kronor.

Sam Malinski har skrivit ett nytt fyraårskontrakt med Colorado Avalanche. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Colorado Avalanche har skrivit ett nytt fyraårigt kontrakt med backen Sam Malinski värt 4,75 miljoner dollar per säsong, meddelade klubben på tisdagsmorgonen. Avtalet är totalt värt 19 miljoner dollar, närmare 170 miljoner svenska kronor.

Malinski, 27, har stått för tre mål och 24 poäng samtidigt som han i snitt har spelat 16.43 per match på 50 matcher med Avalanche den här säsongen. Hans nuvarande kontrakt ger honom 1,4 miljoner dollar under säsongen 2025/26.

– Sam är en hårt arbetande back med utmärkt skridskoåkning och förmåga att transportera puck, sade Avalanches general manager Chris McFarland i ett uttalande på tisdagen.

– Hans engagemang i det defensiva spelet har gjort honom till en pålitlig back för oss. Vi är väldigt glada över att ha honom under kontrakt de kommande fyra säsongerna.

Sam Malinski gick odraftad – sajnades av Colorado som free agent

Odraftad som junior spelade Malinski sin juniorhockey i NAHL med Bismarck Bobcats innan han tillbringade tre säsonger vid Cornell University. Den 180 centimeter långe högerskjutande backen blev proffs i Avalanche-organisationen 2023, efter att ha skrivit på för klubben som free agent.

Malinski NHL-debuterade med Avalanche, 25 år gammal, under säsongen 2023/24 och noterades då för tre mål och tio poäng på sina första 23 matcher. Säsongen därpå spelade han 76 matcher med klubben, och hans roll i laget har därefter successivt vuxit.

Enligt PuckPedia innehåller Malinskis nya kontrakt en full no-trade-klausul under de två första åren, följt av en no-trade-klausul mot tio lag under år tre och sex lag under år fyra. Backen, som kommer från Minnesota, var annars på väg att bli unrestricted free agent efter säsongen 2025/26.

På 149 NHL-matcher över delar av tre säsonger med Avalanche har Malinski samlat ihop elva mål och 49 poäng. Han har dessutom noterats för en assist på fem slutspelsmatcher i karriären.

Source: Sam Malinski @ Elite Prospects