Till nästa säsong byter Sam Hallam Tre Kronor mot Schweiz och Genève.

Nu öppnar svenska förbundskaptenen upp om drömmen att vara tränare i NHL.

– Jag har börjat känna att det finns en väg in i Nordamerika, säger han till Smålandsposten.

Sam Hallam börjar blicka mot NHL. Foto: Bildbyrån (montage).

Under måndagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att Sam Hallam, efter säsongen, kommer att lämna sitt jobb som förbundskapten för Tre Kronor. Ett beslut som idag följdes av att Rikard Grönborg presenterades som ersättare, fram till 2030.



Nu, efter att Hallam och schweiziska Genève-Servette kommit överens, berättar 46-åringen för Smålandsposten att han börjat snegla mot NHL.



– Det är klart att jag har vidgat vyerna de senaste åren och faktiskt, i alla fall lite, börjat känna att det finns en väg in i Nordamerika. Men jag tycker att detta är ett steg på vägen, säger han om flytten till Schweiz via ett kontrakt till 2029.

– Även om jag har jobbat i 20 år som coach känner jag att jag vill ha denna erfarenheten innan jag, eventuellt, försöker. Om det blir något eller inte? Det vet man aldrig men om det blir den vägen tror jag att jag kommer att ha nytta av denna vägen dit, fortsätter han.

Tillåts nu drömma: ”Inte gjort det under lång tid”

Inför de sista turneringarna med Tre Kronor, OS i Milano och VM i Schweiz, kan Sam Hallam visa upp två VM-brons i sitt CV. Men där bakom finns även den mycket framgångsrika tiden i Växjö där han tog klubben till trippla SM-guld.



Trots detta berättar Hallam att denna dröm om NHL inte funnits i honom tidigare.



– Den har inte gjort det under lång tid. Jag har varit fokusera där jag har varit. Först hade jag drömmen om att kunna försörja mig på det här. Sen kom drömmen om SHL, om att vinna SM-guld och nu om att få vinna något med Tre Kronor. Någonstans i det där har väl drömmen kanske öppnat sig lite. Om jag sedan är beredd att följa den? Drömmen har öppnat sig mer för mig, säger han till SMP.



Innan Sam Hallam kom till Växjö hade han även representerat Karlskoga i Hockeyallsvenskan.



Så sent som i december 2024 blev Anders Sörensen Sveriges första NHL-tränare när han klev in i Chicago Blackhawks.

Source: Sam Hallam @ Elite Prospects