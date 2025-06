Florida-hjältens önskan: ”Åtta år till, snälla”

400 000 samlades under söndagen för att fira Florida Panthers Stanley Cup-seger.

Då bjöd slutspelets MVP, Sam Bennett, på ett tydligt budskap.

– Jag skulle vilja ta den här tiden till att be om ursäkt… till absolut ingen, säger stjärnan under ett tal.

Sam Bennett under sitt tal vid Fort Lauderdale Beach. Foto: Bildbyrån/Sam Navarro.

För ett år sedan samlades Florida Panthers och dess fans vid Fort Lauderdale Beach för att fira Stanley Cup-segern, men då möttes man av regnskurar och åska. Under söndagen upprepades firandet, men med den stora skillnaden att solens sken möjliggjorde en folkfest med 400 000 på plats.



– Det är en lite bättre dag idag än det var förra året, men ändå, det här är fantastiskt, säger Panthers lagkapten Aleksander Barkov, enligt Sportsnet.



Bucklan höjdes gång på gång och en parad med spelare på busstak var en del av innehållet, men bland de mest uppmärksammade händelserna var det tal Conn Smythe-vinnaren Sam Bennett höll framför de egna supportrarna.



– De gillar inte sättet vi spelar. De kallar oss smutsiga, de kallar oss elaka, de kallar oss för mobbare. Jag skulle vilja ta den här tiden till att be om ursäkt… till absolut ingen. Vi är dubbla mästare. Vi gör vad fan vi vill, säger stjärnan och lyfter sedan Stanley Cup ännu en gång framför fansen.

Sitter på utgående kontrakt: ”Åtta år till”

29-åringen med ett utgående kontrakt efter 2024/25, avslutade sedan med att skicka ett tydligt meddelande till Florida-organisationen.



– Åtta år till, snälla, yttrar han samtidigt som talet tar slut.



Bennett trejdades från Calgary Flames i april 2021 och skrev sedan under sommaren på ett fyraårskontrakt med Panthers. Detta är nu det avtal som löpt ut och som hjälten vill ska förlängas ännu en gång för att han ska kunna fortsätta spela sin hockey i Florida.



Enligt tidigare uppgifter har Bennett redan kommit överens med ”Cats” om ett nytt åttaårskontrakt med klubben. Detta med en årslön på åtta miljoner dollar (nästan 76 miljoner kronor). Kontraktets totala värde skulle då vara 64 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 600 miljoner kronor.