Uppgivna beskedet: ”Han kommer definitivt inte spela”

Dallas Stars tvingas klara sig utan Roope Hintz i inledningen av slutspelet. Samtidigt är även Miro Heiskanen ett frågetecken – vilket skapar oro inför mötet med Minnesota Wild.

Roope Hintz skadade sig efter en närkamp med Nathan MacKinnon förra månaden – nu är han ett frågetecken inför slutspelet. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Det här är knappast lugnande besked för fans till Texas-laget.

När Glen Gulutzan mötte media under tisdagen bekräftade Dallas tränare att forwarden Roope Hintz kommer att missa de två första matcherna i Stanley Cup-slutspelet.

– Roope kommer definitivt inte spela match 1 eller 2. Vi vet inte när han kan vara tillbaka – eller om han ens kan komma tillbaka. Vi får se, säger Gulutzan.

Beskedet kommer bara några dagar efter att klubben meddelat att Hintz missar resten av grundserien på grund av en underkroppsskada. Han har varit borta sedan den 6 mars, då han skadades i en situation tillsammans med Nathan MacKinnon.

Miro Heiskanen ett frågetecken inför Stanley Cup-slutspelet

Trots avbräcket har Dallas hållit sig flytande och säkrat hemmafördel i första rundan. På de 19 matcher Hintz missat har laget gått 11–6–2 och kommer dessutom in i slutspelet med fyra raka segrar inför avslutningen mot Buffalo Sabres.

Motståndet är redan klart: Minnesota Wild väntar i första rundan. Utan Hintz saknar Dallas ett viktigt offensivt vapen mot ett lag med gott om egen spets. Lägg därtill att Miro Heiskanen är osäker till spel – och Stars riskerar att stå utan två av sina största stjärnor i en högintressant serie.

Hintz noterades för 15 mål och 29 assist, totalt 44 poäng, på 53 matcher under säsongen – vilket räckte till en sjätteplats i lagets interna poängliga.

