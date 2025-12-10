Stanley Cup-vinnaren återvänder

2019 vann Robby Fabbri Stanley Cup med St. Louis Blues. Nu står det klart att 29-åringen återvänder till klubben.

Robby Fabbri är tillbaka i St. Louis Blues efter sex säsonger på vift.

Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports

© Bildbyrån.

Efter sex säsonger på vift är Robby Fabbri tillbaka. St. Louis Blues meddelar under onsdagen att man har skrivit på ett ettårskontrakt med forwarden. Han skadade handen i våras och har sedan dess gått klubblös. Den senaste NHL-matchen var i februari tidigare i år.

För en dryg vecka sedan fick han chansen på try out med Charlotte Checkers, farmarlag till Florida Panthers. Men nu står det alltså klart att det blir en återkomst till Blues.

De draftade den nu 29-åriga forwarden som spelare nummer 21 2014 och det blev därefter drygt fyra säsonger i klubben. Där han också var med och vann Stanley Cup med klubben 2019. Efter det blev det en flytt till Detroit Red Wings där han spelade fram till förra säsongen då det blev spel i Anaheim Ducks.

Robby Fabbri har även provspelet för Pittsburgh Penguins under hösten utan att få något kontrakt. Men nu står det alltså klart med en flytt tillbaka till St. Louis. Där har han kritat på ett ettårigt tvåvägsavtal.

Source: Robby Fabbri @ Elite Prospects