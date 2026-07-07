Rickard Rakell kan bli trejdad från Pittsburgh.

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Edmonton laddar om med Mike Babcock för att återigen gå långt i slutspelet. Nu uppges de ha riktat in sig på en svensk för att förstärka laget. Under måndagskvällen kom det ut uppgifter att de har riktat in sig på Rickard Rakell.

33-åringen kommer från två starka säsonger med Pittsburgh Penguins.

Under vintern blev det 48 poäng på 60 matcher, efter lite skadebesvär. Samtidigt är forwarden väldigt uppskattad för sitt spel över hela banan. Enligt David Pagnotta är det Dallas Stars och Edmonton Oilers som är mest intresserade.

Rickard Rakell kan bli trejdad

Pittsburgh ska också vara öppna för att lyssna på förslag kring svensken.

Rickard Rakell sitter däremot på en lista över åtta lag dit han kan vägra en trejd. Vilka åtta det är är ännu inte offentligt. Veteranen spelade OS för Tre Kronor tidigare under året och har gjort närmare 900 matcher i NHL.

Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2028 och har en snäll lönetaksträff på fem miljoner dollar per säsong.