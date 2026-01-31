Dean Evason fick sparken och veteranen Rick Bowness kom in. Då har Columbus Blue Jackets kommit igång ordentligt. I natt kom fjärde raka segern när de besegrade Chicago Blackhawks med 4-2.

Rick Bowness har fått en bra rulle på Columbus Blue Jackets sedan han tog över laget.

Foto: Russell LaBounty-Imagn Images.

Sedan tränarbytet har Columbus spelat åtta matcher, och vunnit sju av dem. I natt kom fjärde raka segern när Chicago besegrades med 4-2. Den nya tränaren Rick Bowness har därmed fått en ordentlig rulle på sitt lag.

Det efter att Dean Evason fått sparken av klubben.

Det är fortfarande långt kvar till en slutspelsplats. Gapet har ätits in något och det är nu åtta poäng till wild card-platserna. Där Columbus form gör att man har en chans med 29 matcher kvar att spela av säsongen.

— Vi har inte gjort någonting än och vi kan inte glömma det. Vi har inte gjort någonting. Ja, vi har vunnit ett par matcher. Och? Vi jagar fortfarande, säger Rick Bowness till NHL.com.

I nattens seger var det Charlie Coyle som klev fram med ett hattrick. Mathieu Olivier gjorde det övriga målet. För Chicago var det Connor Bedard och Frank Nazar som stod för målen.