Sedan OS har Rasmus Dahlin spelat åtta matcher – och gjort tolv poäng. I nattens 6-3-seger mot San José Sharks gjorde stjärnbacken tre poäng för andra matchen i rad.

Sedan OS är Rasmus Dahlin en av NHL:s hetaste spelare.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images.

Senast mot Tampa Bay Lightning gjorde Rasmus Dahlin ett mål, två assist och var även med i ett slagsmål. I natt klev han sedan fram med ytterligare tre poäng. Denna gången i form av tre passningspoäng. Stjärnbacken har hittat en superform samtidigt som Buffalo Sabres har vunnit samtliga av sina åtta matcher efter OS-uppehållet.

På dessa åtta matcher har svensken gjort tolv poäng och har samtidigt en +/- på +15.

I nattens möte med San José blev det alltså tre nya assist. Där Dahlin var tungan på vågen för sitt Buffalo, som alltså har vunnit åtta raka matcher efter OS. Det gör att de nu leder Atlantic division och är ett av den östra konferensens bästa lag.

— Vi vet att varje match är en ny match och vi måste bli redo för nästa. Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb. Jag tycker att vi jobbar hårdare utanför isen också för att bli redo för nästa match, säger backstjärnan till NHL.com.

Målskyttarna för Buffalo var Jack Quinn, som gjorde ett hattrick, Alex Tuch, Beck Malenstyn och Jason Zucker. För Sharks var med Macklin Celebrini, Kiefer Sherwood och Alexander Wennberg.