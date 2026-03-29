Ny succé av Dahlin − når mäktig milstolpe
Åtta svenska backar i NHL:s historia har lyckats göra 100 mål.
Efter sin fullträff i natt blir Rasmus Dahlin nu den nionde.
Nicklas Lidström, Erik Karlsson, Victor Hedman, Oliver Ekman Larsson, Börje Salming, Fredrik Olausson, Calle Johansson och Alexander Edler.
Det är alla svenska backar som någonsin har skjutit 100 mål i NHL under ligans långa historia. Nu kan vi däremot addera ytterligare ett namn till den listan.
Buffalo Sabres låg under med 2-0 hemma mot Seattle Kraken i den andra perioden när lagkaptenen Rasmus Dahlin klev fram. Dahlin snärtade in 1-2 i matchen för att inleda lagets vändning. Buffalo vann sedan nämligen med 3-2 efter straffläggning.
Rasmus Dahlin är näst bäst i Buffalo Sabres historia
Dahlins fullträff är hans 100:e mål i NHL-karriären och han är, som sagt, den blott nionde svenska backen att nå milstolpen. Han är också den blott andra backen i Buffalo Sabres historia att skjuta tresiffrigt i antal mål. Endast Phil Housley är bättre med sina 178 mål i Sabres-tröjan. Rasmus Dahlin har totalt gjort 427 poäng på 579 matcher i NHL för Buffalo. Återigen där är han näst bäst bland backarna i klubbens historia, bakom Housleys 558 poäng på 608 matcher.
Totalt under årets säsong har Rasmus Dahlin stått för 17 mål och 67 poäng på 70 matcher. Han ligger därmed sexa i backarnas poängliga i NHL, samt är sexa i skytteligan för backar.
Vändningen innebär att Buffalo Sabres behåller sin förstaplats i Atlantic Division. De ligger just nu två poäng före tvåan Tampa Bay Lightning, dock har Buffalo två matcher fler spelade.
Buffalo Sabres − Seattle Kraken 3−2 SO (0-1,1-1,1-0,0-0,1-0)
Buffalo: Rasmus Dahlin (17), Peyton Krebs (10), Tage Thompson (avgörande straff).
Seattle: Chandler Stephenson (15), Bobby McMann (26).
