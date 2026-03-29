Ny succé av Dahlin − når mäktig milstolpe

Åtta svenska backar i NHL:s historia har lyckats göra 100 mål.

Efter sin fullträff i natt blir Rasmus Dahlin nu den nionde.

Det har blivit många måljubel genom åren för Rasmus Dahlin. Foto: AP Photo/Alamy

Nicklas Lidström, Erik Karlsson, Victor Hedman, Oliver Ekman Larsson, Börje Salming, Fredrik Olausson, Calle Johansson och Alexander Edler.

Det är alla svenska backar som någonsin har skjutit 100 mål i NHL under ligans långa historia. Nu kan vi däremot addera ytterligare ett namn till den listan.

Buffalo Sabres låg under med 2-0 hemma mot Seattle Kraken i den andra perioden när lagkaptenen Rasmus Dahlin klev fram. Dahlin snärtade in 1-2 i matchen för att inleda lagets vändning. Buffalo vann sedan nämligen med 3-2 efter straffläggning.

Rasmus Dahlin är näst bäst i Buffalo Sabres historia

Dahlins fullträff är hans 100:e mål i NHL-karriären och han är, som sagt, den blott nionde svenska backen att nå milstolpen. Han är också den blott andra backen i Buffalo Sabres historia att skjuta tresiffrigt i antal mål. Endast Phil Housley är bättre med sina 178 mål i Sabres-tröjan. Rasmus Dahlin har totalt gjort 427 poäng på 579 matcher i NHL för Buffalo. Återigen där är han näst bäst bland backarna i klubbens historia, bakom Housleys 558 poäng på 608 matcher.

Totalt under årets säsong har Rasmus Dahlin stått för 17 mål och 67 poäng på 70 matcher. Han ligger därmed sexa i backarnas poängliga i NHL, samt är sexa i skytteligan för backar.

Vändningen innebär att Buffalo Sabres behåller sin förstaplats i Atlantic Division. De ligger just nu två poäng före tvåan Tampa Bay Lightning, dock har Buffalo två matcher fler spelade.

Buffalo Sabres − Seattle Kraken 3−2 SO (0-1,1-1,1-0,0-0,1-0)

Buffalo: Rasmus Dahlin (17), Peyton Krebs (10), Tage Thompson (avgörande straff).

Seattle: Chandler Stephenson (15), Bobby McMann (26).

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects