Ett hejdå från Rasmus Andersson?

Rasmus Andersson har flitigt används i flyttrykten sedan vårens VM. Under lördagen såg svensken ut att ta avsked av publiken och lagkamraterna i Calgary Flames.

– De är väldigt seriösa med sitt bud och jag tror att de är det enda lag som fått tillåtelse att prata med Andersson, säger Sportsnets Eliotte Friedman om en klubb.

Rasmus Andersson vinkar hejdå till Calgary-fansen. Foto: X (Sportsnet).

Till slut ser Rasmus Andersson ut att vara på väg bort från Calgary Flames.

Samtidigt som det kommer nya uppgifter om att Boston Bruins, som enda lag, fått OK för att prata med svensken, såg han ut att ta avsked av sina nuvarande klubb. Detta när New York Islanders kom på besök under lördagen. En match som slutade i en 4–2-seger där Andersson stod för en assist.

– Först och främst, vilken match av honom. Det såg riktigt känslosamt i slutet när han han klev ut på isen och gav sina lagkamrater high fives. Det var mycket där. Alla undrar nu var det här är på väg, inleder Sportsnets insider Elliotte Friedman efter matchen.

Boston i förarsätet enligt insidern

Men om detta var Rasmus Anderssons sista match i Calgary efter nästa tio säsonger i tröjan, är det klart med Boston nu?

– Här är det vi kan säga. Ett telefonsamtal kan ändra allt, men inget förväntas inatt. Flames har ringt runt till ett gäng lag som varit intresserade – och andra de inte hört lika mycket från. De sa ”vi vill bestämma om vi ska gå vidare med det här så vi behöver allas mest seriösa erbjudande”, säger Friedman.

– Laget som ser ut att vara i förarsätet är Boston. De är väldigt seriösa med sitt bud och jag tror att de är det enda lag som fått tillåtelse att prata med Andersson. Jag tror även att de hållit betydande konversation om en förlängning. Bruins är inte intresserade utan en sådan.

Men det finns även andra lag som är där och nosar.

– Vegas är där, men det tros inte att deras bud är lika starkt som Bostons just nu. Däremot gillar Vegas Andersson och Andersson gillar Vegas. Dallas har varit där. Toronto har varit där.

