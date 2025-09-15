Rangerslegenden död – blev 86 år

En av New York Rangers största profiler genom tiderna har gått bort. På måndagen meddelade klubben att målvaktsikonen och Hockey Hall of Fame-medlemmen Ed Giacomin har avlidit, 86 år gammal.

Ed Giacomin i New York Rangers dress på 1970-talet.

Foto: Bildbyrån

”Eddie Giacomin var en integrerad del av New York Rangers under ett decennium och personifierade vad det innebär att vara en Ranger, både för sina lagkamrater och för Blueshirts-trogna. Man kan inte tala om den här organisationens historia utan att tänka på Eddie. Den store Rod Gilbert kallade honom hjärtat i laget, och vi kan inte tänka oss en större hedersbetygelse än det. Våra tankar går till Eddies familj, vänner och lagkamrater under denna svåra tid”, skriver Rangers i ett uttalande.

Giacomin var känd som en målvakt med både skicklighet och attityd – en kombination som gjorde honom till en favorit i Madison Square Garden. Han vågade spela tufft och använde gärna kroppen, samtidigt som han var en av ligans bästa på att stoppa pucken.

Populariteten blev tydlig när han återvände till MSG den 2 november 1975, bara fyra dagar efter att ha plockats upp på waivers av Detroit Red Wings. Trots att han stod i motståndarmålet hyllades han unisont av hemmapubliken som skanderade ”Eddie, Eddie” matchen igenom.

Ed Giacomin skadade sig svårt – i köket

Vägen till NHL var långt ifrån självklar. Innan genombrottet i Providence Reds i AHL råkade Giacomin ut för en allvarlig köksolycka där han brände sig svårt. Efter en lång återhämtning tog han ändå plats i laget och slog igenom på allvar.

Han debuterade i Rangers säsongen 1965–66. Efter en tung start svarade han med att leda NHL i antal segrar tre år i rad och slutade tvåa i Hart Trophy-omröstningen 1966–67. Säsongen 1970–71 belönades han med Vezina Trophy, trots att han spelade endast 45 matcher.

Året därpå förde han Rangers till Stanley Cup-final, där det dock blev förlust mot Boston Bruins.

Totalt blev det 13 NHL-säsonger, varav elva i Rangers-tröjan. Giacomin spelade sex All Star-matcher och noterades för 290 segrar, 209 förluster och 96 oavgjorda, med ett snitt på 2,82 insläppta mål, en räddningsprocent på .902 och 54 hållna nollor.

Han ligger trea genom tiderna i antal segrar för Rangers (267), enbart passerad av Henrik Lundqvist och Mike Richter.

