Zibanejad rasar: ”Noll powerplay och du tar inte den?”

Mika Zibanejad var allt annat än nöjd vid nattens 2–3-förlust mot Vegas. Rangers-svensken hade visat sitt missnöje mot domarna på isen och riktade sedan hård kritik efter slutsignal.

– Jag tyckte att den var ganska uppenbar, säger 32-åringen efter båda mål och assist i matchen.

Mika Zibanejad och situationen med Robertson. Foto: Bildbyrån och TSN (skärmdump).

Efter 64.52 minuter kom till slut ett avgörande i nattens möte mellan New York Rangers och Vegas Golden Knights. Men alla var inte nöjda med hur det hade gått till.

Innan det där 3–2-målet av Jack Eichel hade nämligen Rangers-backen Matthew Robertson flugit i isen i mittzon utan att domarna höjt sin arm. Mika Zibanejad, som legat bakom hemmalagets båda mål, var framme vid domaren för att göra sin åsikt hörd – och fortsatte sedan när frågorna kom från media.

– Det var hela matchen… börjar han om diskussionen med domaren, rapporterar Rangers-reportern Mollie Walker.

– På riktigt? Noll powerplay och du tar inte den där? Jag vet inte… Återigen, vi kan inte kontrollera det, men det svider nu… Vi kan nog titta på andra saker som vi kunde ha gjort bättre för att inte hamna där, men jag tyckte att den var ganska uppenbar.

Vegas fick tre utvisningar i matchen, men som svensken är inne på kom dessa när båda lag fick spelare utvisade för fighting och roughing.

Zibanejad: ”Saker som vi inte kan kontrollera”

När det gäller övriga delar av matchen var det en lite svängig historia sett utifrån skottstatistiken. Första periodens skott mot mål landade på endast tre för Rangers innan man klev ifrån i andra med 16. Det var även då Zibanejad både nätade och spelade fram till Lafreniere. Allt inom fyra minuter.

– Vi visar rätt intentioner i vårt spelsätt. Vi pratade om det tidigare under säsongen, och nu tycker jag att vi spelade på liknande sätt, men vi fick inte riktigt fram resultatet. … Det är bara att kontrollera vad vi kan. Vissa saker hände som vi inte kan kontrollera. Det är olyckligt, säger NHL-svensken.

Även huvudtränaren Mike Sullivan håller med.

– Vi hade helt klart inte ben eller energi i första perioden. Killarna svarade riktigt bra efter det och vi tävlade hårt. Jag tycker att vi var dominanta i andra perioden, så jg ska ge killarna mycket beröm för hur de svarade. Vi fick in ett mål och vi fortsatte bara att kämpa. Efter den första perioden tävlade vi riktigt hårt hela kvällen, säger han, enligt NHL.com.

