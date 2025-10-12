Alexander Edler har haft rekordet för flest poäng av en back i Vancouver Canucks.

Men med en assist i natt kliver Quinn Hughes förbi svensken och upp i topp för Canucks genom tiderna.

– En stor ära – det betyder mycket för mig, säger Hughes om rekordet.

Quinn Hughes har passerat Alexander Edler för flest poäng av en back i Vancouver. Foto: AP Photo/Alamy

Med sina 409 poäng på 925 matcher har Alexander Edler haft rekordet för flest poäng av en back i Vancouver Canucks historia.

Fram till nu.

Under natten mellan lördag och söndag fick Edler nämligen se sitt rekord slås. När Quinn Hughes stod för en assist till Brock Boeser i nattens match mot Edmonton Oilers klev Hughes nämligen förbi Edler. Quinn Hughes står nu noterad för 410 poäng på blott 435 matcher i NHL med Canucks vilket gör att han nu skriver in sig i klubbens historieböcker genom att passera Alexander Edler.

Captain Quinn Hughes sets a new standard of excellence becoming the all-time points leader for a #Canucks defenceman. pic.twitter.com/X5VY0Ip0mk — Vancouver Canucks (@Canucks) October 12, 2025

Quinn Hughes om att passera Alexander Edler: ”Stor ära”

Alexander Edler spelade i Vancouver Canucks under 15 säsonger mellan 2006 och 2021. Östersundssonen har var en toppback för Canucks under många år, bland annat när laget gick till Stanley Cup-final 2011. Han fick sedan lämna Vancouver 2021 och avslutade sedan sin hockeykarriär med två säsonger i Los Angeles Kings innan han lade skridskorna på hyllan 2023. Edler noterades totalt för 439 poäng på 1 040 matcher i NHL.

Quinn Hughes har nu slagit rekordet i början av sin sjunde hela säsong i Canucks.

– Det betyder mycket för mig. Detta är en fantastisk klubb och det har varit väldigt många bra spelare som har spelat för Canucks under klubbens 56 eller 57-åriga historia. Det är en stor ära, helt klart, säger Hughes om rekordet.

Men det räckte inte till för att vinna matchen. Vancouver Canucks förlorade nämligen borta mot Edmonton Oilers med 3-1. I matchen stod 27-årige Noah Philp, lillebror till Färjestadsforwarden Luke Philp, för sitt första NHL-mål i karriären när han inledde målskyttet för Oilers.

Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 3–1 (0-0,2-0,1-1)

Edmonton: Noah Philp (1), Andrew Mangiapane (2), Leon Draisaitl (2).

Vancouver: Brock Boeser (2).

