Galna noteringen i nya klubben

Quinn Hughes gjorde sin debut för Minnesota Wild i måndags. Och han har blivit varm i kläderna – snabbt.
I nattens 5-2-seger mot Columbus Blue Jackets spelade backen 32 (!) minuter, mest av alla hela den här säsongen.
Minnesota trejdade till sig Quinn Hughes under uppmärksammade former. Superstjärnan är en av NHL:s absolut bästa backar och är en pusselbit för att pusha mot en Stanley Cup. Den här veckan har 26-åringen debuterat för sin nya klubb och i natt var det dags för tredje matchen.
Då blev det också en hiskelig mängd speltid.
Efter 60 minuter ishockey klockade superstjärnan in på 32:02 i speltid. Mest av alla spelare i NHL under en enskild match den här säsongen. Noterbart är däremot att det här är den enda matchen han inte levererade poäng i sedan klubbytet.
Quinn Hughes spelade också över 29 minuter i sin andra match i klubben. Med andra ord ser det här ut att vara en spelare som Wild tror på, åtminstone en del….
Matchen slutade 5-2 till Minnesota efter att Ryan Hartman, Vladimir Tarasenko, Joel Eriksson-Ek, Kirill Kaprizov och Matt Boldy gjort mål. För Blue Jackets var det Zach Werenski som stod för båda målen.
