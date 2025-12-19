Galna noteringen i nya klubben

Quinn Hughes gjorde sin debut för Minnesota Wild i måndags. Och han har blivit varm i kläderna – snabbt.

I nattens 5-2-seger mot Columbus Blue Jackets spelade backen 32 (!) minuter, mest av alla hela den här säsongen.

Quinn Hughes är varm i kläderna i Minnesota.

Foto: Aaron Doster-Imagn Images

Minnesota trejdade till sig Quinn Hughes under uppmärksammade former. Superstjärnan är en av NHL:s absolut bästa backar och är en pusselbit för att pusha mot en Stanley Cup. Den här veckan har 26-åringen debuterat för sin nya klubb och i natt var det dags för tredje matchen.

Då blev det också en hiskelig mängd speltid.

Efter 60 minuter ishockey klockade superstjärnan in på 32:02 i speltid. Mest av alla spelare i NHL under en enskild match den här säsongen. Noterbart är däremot att det här är den enda matchen han inte levererade poäng i sedan klubbytet.

Quinn Hughes spelade också över 29 minuter i sin andra match i klubben. Med andra ord ser det här ut att vara en spelare som Wild tror på, åtminstone en del….

Matchen slutade 5-2 till Minnesota efter att Ryan Hartman, Vladimir Tarasenko, Joel Eriksson-Ek, Kirill Kaprizov och Matt Boldy gjort mål. För Blue Jackets var det Zach Werenski som stod för båda målen.

