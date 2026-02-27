Efter OS-guldet – storstjärnan bjuds in till dubbla tv-shower

Efter OS-guldet tar Quinn Hughes klivet från isen till tv-studion. Den amerikanske backstjärnan ska gästa både Saturday Night Live och The Tonight Show – mitt under pågående NHL-säsong.

Quinn Hughes kommer att besöka två av USA:s största tv-shower efter OS-guldet.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Det är något speciellt med internationell hockey som sätter sporten i ett större rampljus – särskilt i USA.

Efter USA:s finalseger mot Kanada i OS 2026 kommer Minnesota Wilds back Quinn Hughes att synas i tv-rutor över hela Nordamerika – men av en annan anledning än vanligt. Enligt The Athletics Michael Russo ska Hughes gästa både Saturday Night Live och The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Det väntar intensiva resdagar för Hughes, som parallellt spelar med Minnesota Wild. Efter Wilds 5–2-seger mot Colorado Avalanche i natt är laget spelledigt till söndag. Det ger honom tid att flyga från Denver till New York för att spela in Saturday Night Live på lördagen. Därefter flyger han tillbaka till Minnesota för söndagens match mot St. Louis Blues, innan han återvänder till New York för att spela in The Tonight Show på måndagen. Sedan bär det av tillbaka till Minnesota igen för tisdagens möte med Tampa Bay Lightning.

Quinn Hughes kan få sällskap av lillebror Jack Hughes i tv

Även brodern Jack Hughes, center i New Jersey Devils och matchhjälte med det avgörande ”golden goal”-målet i OS-finalen, kan dyka upp i rutan. Han är i nuläget garanterad medverkan i The Tonight Show och kan även hinna till Saturday Night Live beroende på lagets spelschema.

Just detta avsnitt av Saturday Night Live leds av skådespelaren Connor Storrie, känd för rollen som Ilja Rozanov i hockeydramat Heated Rivalry. Hughes medverkan har dock väckt viss kritik, då vissa reagerat på kopplingen till serien efter att han firat OS-guldet i Vita huset tillsammans med Donald Trump, vars administration haft hårt kritiserade ståndpunkter i HBTQIA2S+-frågor.

Det är inte första gången internationella hockeyframgångar leder till tv-framträdanden. Efter fjolårets 4 Nations Face-Off var det exempelvis bröderna Tkachuk som fick uppmärksamhet – där Matthew Tkachuk bland annat gästade The Tonight Show.

Sportsligt har Quinn Hughes levererat som vanligt den här säsongen. Totalt står han noterad för 58 poäng (5+53) på 53 matcher med Wild och Vancouver Canucks, samt åtta poäng (1+7) på sex OS-matcher i guldturneringen. Hans mål i förlängningen i kvartsfinalen mot Sverige skickade USA vidare till semifinal.

