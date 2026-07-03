Ägarens son får toppjobb i Rangers – blir klubbpresident

Quentin Dolan får stor makt i New York Rangers av ägaren och pappan James Dolan. Foto: Danny Wild-Imagn Images & Alamy AP Photo

Foto: USA Today Sports & Alamy

New York Rangers ägare samt verkställande styrelseordförande och vd för MSG Sports, James Dolan, meddelade i ett pressmeddelande på fredagen att hans son Quentin Dolan har utsetts till klubbens president, operativa chef (COO) och alternativa guvernör.

Den 32-årige Quentin Dolan har tidigare varit senior vice-president med ansvar för spelarutveckling och prestationsvetenskap för både Rangers och nyblivna NBA-mästarna New York Knicks.

Enligt pressmeddelandet kommer Quentin Dolan att ta en central roll i det dagliga ägaransvaret för Rangers och klubbens AHL-lag Hartford Wolf Pack. Han kommer dessutom att arbeta nära general manager Chris Drury i frågor som rör lagets strategi och framtida riktning, samtidigt som han rapporterar direkt till James Dolan.

Quentin Dolan får stor makt i New York Rangers

Quentin Dolan har även suttit i MSG Sports styrelse sedan 2021.

– Jag har alltid haft en enorm respekt och beundran för New York Rangers organisation. Den har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas. Det är en ära att få möjligheten att säkerställa att vår hockeyledning, våra tränare och våra spelare har allt stöd de behöver för att ge våra supportrar ett lag de kan vara stolta över. Jag ser fram emot att omedelbart börja arbeta tillsammans med Chris Drury, Mike Sullivan och resten av organisationen, säger Quentin Dolan i pressmeddelandet.

James Dolan menar att sonen redan har haft en betydande påverkan på organisationen.

– Sedan Quentin tog över ansvaret för vår avdelning för spelarprestation och prestationsvetenskap har han gjort ett starkt avtryck i både Rangers och Knicks. Vi är glada över att han nu får en större roll.

– Quentin har snabbt blivit en oerhört uppskattad medlem av Rangers organisation och spelade dessutom en viktig roll bakom kulisserna under Knicks mästerskapssäsong, säger James Dolan.

