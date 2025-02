På waivers – för att riva kontraktet i Penguins

Jesse Puljujärvi har gjort sitt i Pittsburgh Penguins.

Den tidigare supertalangen sätts upp på waivers med syftet att riva kontraktet.

– Det har lett till att vi gått med på att bryta kontraktet, säger Kyle Dubas.

Jesse Puljujärvi. Foto: Bildbyrån/Charles LeClaire.

När Jesse Puljujärvi valdes som spelare nummer fyra i NHL-draften 2016 sågs han som en av världens största talanger. Knappt nio år senare ser det ut som att forwarden har gjort sitt i ligan.



Under lördagskvällen står det klart att Pittsburgh Penguins väljer att placera 26-åringen på waivers med syftet att bryta kontraktet, enligt en överenskommelse mellan parterna. Detta kommer efter en tid där Puljujärvi haft det svårt att plats i NHL-lagets uppställning och den komplicerad höftoperation sommaren 2023.



– Under säsongens gång har vi jobbat med Jesse och hans agent Markus Lehto för att säkerhetsställa att hans hårda jobb för att ta sig tillbaka från allvarlig skada inte var i onödan – och för att hitta en bättre möjlighet. Under senaste veckan har de diskussionerna lett till att vi gått med på hans önskemål om att bryta kontraktet så att han kan leta efter möjligheter över hela världen, säger Penguins-bossen Kyle Dubas i ett pressmeddelande.

Kan bli aktuell för spel i Europa

Puljujärvi, som är född i Älvkarlebyn i Sverige, har just nu endast spelat 6 av 34 matcher sedan slutet av november, men är trots allt han gått igenom troligen ett attraktivt namn på marknaden i Europa. Utöver de 382 grundseriematcher han gjort i NHL finns även 70 AHL-matcher, ett finsk Liiga-guld, JVM-guld, två herrlags-VM, med mer på meritlistan.



Senast forwarden spelade i Europa var 2020/21 då han lånades ut till finska Kärpät. Klubben där han spenderat i stort sett hela sin karriär utanför Nordamerika, från U16 till A-lag.