Här är programmet för NHL Global Series 2025 i Stockholm

14-16 november spelas NHL Global Series i Stockholm. Då kommer Pittsburgh Penguins och Nashville Predators mötas i två matcher på Avicii Arena. Så här ser schemat ut för NHL-dagarna i Sverige.

Filip Forsbergs Nashville Predators möter Pittsburgh Penguins i Avicii Arena. Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Utöver de två grundseriematcherna mellan Penguins och Predators på Avicii Arena – fredag 14 november och söndag 16 november – väntar en helg fylld av hockey, underhållning och livemusik i hela staden.

I Kungsträdgården öppnar NHL Global Fan Tour på fredagen och håller öppet hela helgen, med interaktiva aktiviteter, teknikbanor, fotomöjligheter med Stanley Cup, spelarmöten och officiell NHL-merchandise. Allmänheten har tillträde dit utan kostnad.

Under lördagen den 15 november tränar både Penguins och Predators på dagen under familjeevenemanget Open Practice på Avicii Arena, vilket erbjuder allmänheten att se NHL-stjärnorna träna live på isen inför söndagens match. Biljetterna dit kostar 230 kronor (inklusive 10 kronor som går till Barncancerfonden) plus serviceavgift och kan köpas via Live Nation.

Som en del av NHL-festligheterna uppträder Bolaget samma kväll på scenen på Hovet. Det är fri åldersgräns på läktare, 18 år på golvet. Biljetter till konserten kan köpas via Live Nation.

Program – NHL Global Series Sweden 2025

NHL Global Fan Tour

Kungsträdgården 14–16 november

Fri entré – ingen biljett krävs

Match 1 – Pittsburgh Penguins vs. Nashville Predators – Avicii Arena

Fredag 14 november, 20:00

Open Practice – Avicii Arena

Lördag 15 november

Biljett krävs

Bolaget – Hovet

Lördag 15 november

Match 2 – Nashville Predators vs. Pittsburgh Penguins – Avicii Arena

Söndag 16 november, 15:00

Fakta: Svenskarna i NHL Global Series

Pittsburgh Penguins:

Erik Karlsson, b – tidigare superstjärna som vunnit Norris Trophy som NHL:s bästa back vid tre tillfällen.

Rickard Rakell, fw – pålitlig veteran som kommer från karriärens mest produktiva säsong i fjol med 35 mål och 70 poäng.

Filip Hållander, fw – den tidigare Timråstjärnan har slagit sig in i Pittsburghs lag efter att ha slutat tvåa i SHL:s poängliga i fjol.

Nashville Predators:

Adam Wilsby, b – den tidigare Skellefteåbacken NHL-debuterade i fjol och har spelat till sig en ordinarie plats efter närmare 150 AHL-matcher.

Filip Forsberg, fw – en av Nashvilles största stjärnor och den bästa målskytten i klubbens historia.

Vilka andra NHL-stjärnor finns i NHL Global Series-lagen?

I Pittsburgh finns legendarer som Sidney Crosby, Jevgenij Malkin och Kris Letang, som alla tillhört NHL:s bästa spelare när de spelade på toppen av sin förmåga. De var i allra högsta grad delaktiga i att hjälpa Penguins till sina tre senaste Stanley Cup-titlar, 2009, 2016 och 2017.

I Nashville räknas den schweiziske kaptenen Roman Josi, 35, som en av modern tids främsta backar. Även finske målvakten Juuse Saros räknas till ligans främsta, även om han kommer från ett tyngre fjolår. Offensivt är veteranerna Ryan O’Reilly, Steven Stamkos och Jonathan Marchessault de största profilerna vid sidan av Filip Forsberg.

Var kan man se NHL Global Series på TV?

Viaplay har exklusiva sändningsrättigheter för NHL säsongen 2025/26 och kommer att sända både matcherna med svenska kommentatorer.

Spelartrupp Pittsburgh Penguins

Source: Pittsburgh Penguins @ Elite Prospects

Spelartrupp Nashville Predators

Source: Nashville Predators @ Elite Prospects