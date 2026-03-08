Två poäng av Erik Karlsson i segern

Pittsburgh-seger med 5–4 efter förlängning

Anthony Mantha gjorde två mål för Pittsburgh

Thomas Novak avgjorde för Pittsburgh

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Pittsburgh avgöra den jämna matchen hemma mot Boston i NHL. Slutresultatet blev 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 1–0).

Matchhjälte blev Thomas Novak, som gjorde det avgörande målet 17 sekunder in i förlängningen.

Pittsburghs Anthony Mantha tvåmålsskytt

Pavel Zacha gav gästande Boston ledningen efter 9.27 på passning från Morgan Geekie och Charlie McAvoy.

Boston gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Pavel Zacha och David Pastrnak.

Pittsburgh reducerade dock till 1–3 genom Jegor Tjinachov efter 14.44 av perioden.

Pittsburgh reducerade och kvitterade till 3–3 genom Connor Dewar och Anthony Mantha i tredje perioden.

Boston tog ledningen på nytt genom Pavel Zacha som gjorde sitt tredje mål efter 8.34 i tredje perioden.

Pittsburgh gjorde 4–4 genom Anthony Mantha efter 11.18 av perioden.

I förlängningen tog det 17 sekunder innan Pittsburgh också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Thomas Novak, på pass av Jegor Tjinachov och Erik Karlsson.

Pavel Zacha gjorde tre mål för Boston. Erik Karlsson hade tre assists för Pittsburgh.

Pittsburgh stannar därmed på andra plats i Metropolitan division och Boston på femte plats i Atlantic division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Boston Bruins vunnit.

Boston spelar hemma mot Los Angeles samma tid.

Pittsburgh–Boston 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 1–0)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (9.27) Pavel Zacha (Morgan Geekie, Charlie McAvoy).

Andra perioden: 0–2 (28.47) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Jonathan Aspirot), 0–3 (32.23) David Pastrnak (Elias Lindholm), 1–3 (34.44) Jegor Tjinachov (Rickard Rakell, Erik Karlsson).

Tredje perioden: 2–3 (46.02) Connor Dewar (Ryan Shea, Arturs Silovs), 3–3 (46.35) Anthony Mantha (Thomas Novak, Ilya Solovyov), 3–4 (48.34) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Jonathan Aspirot), 4–4 (51.18) Anthony Mantha (Parker Wotherspoon, Erik Karlsson).

Förlängning: 5–4 (60.17) Thomas Novak (Jegor Tjinachov, Erik Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Boston: 2-1-2

Nästa match: