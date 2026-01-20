Efter en tung höst och vinter ryktades Samuel Ersson nyligen bort från Philadelphia Flyers. Inatt visade svensken återigen vad han går för i NHL.

– Killarna spelade fantastiskt ikväll, säger han om sina lagkamrater i 2–1-vinsten mot Vegas som innehöll sju boxplay.

Det var DailyFaceoff.com som i förre veckan fick Brynäs-supportrar att drömma om en återkomst. Sajten uppgav då nämligen att Philadelphia Flyers tålamod med Samuel Ersson tagit slut, och att man överväger att släppa svensken efter säsongen.

Inatt gav 26-åringen med utgående kontrakt efter 2025/26 svar på tal.

– Killarna spelade fantastiskt ikväll. Alla i boxplay gjorde ett fantastiskt jobb hela kvällen. Det var som en tuff match med många ”kills” mot ett väldigt bra powerplay-lag och ett fantastiskt lag. Det var ett bra sätt att komma tillbaka till segerkolumnen, säger Ersson efter 2–1-segern mot Vegas.

Sex raka förluster inför: ”Båda målen var gåvor”

Det var dock Ersson själv som flera gånger räddade Flyers från ännu en förlust.

Vegas vann skotten med 25–17, en endast en puck trillade in i nätet. Detta på ett av sju powerplay, genom Hertl. I och med det avslutas även Flyers förlustsvit som var uppe på sex raka matcher inför nedsläpp. Dessutom förbättrades Erssons siffror betydligt med 96 procent för dagen.

– Vi kunde ha gjort oss själva en tjänst. Båda målen, eller hur? De var i princip gåvor. Men vi hade gott om möjligheter att kompensera för det i powerplay. Det är våra bästa killar. De hade bara en dålig kväll, och det är då man hoppas att någon kanske får en på vägen som hjälper en, säger Vegas tränare Bruce Cassidy.

Samuel Ersson draftades av Philadelphia Flyers i femte rundan 2018. Efter spel i Västerås och Brynäs tog han steget över till Nordamerika 2021. Han har därefter spelat 130 NHL-matcher för Flyers i sin karriär.

