Petr Mrázek tvingas till en höftoperation.

Därmed missar han resten av NHL-säsongen – samtidigt som han blir free agent till sommaren.

Framtiden är oviss för Petr Mrázek efter ännu en skada. Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy

Under sin karriär har Petr Mrázek haft en hel del skador. Nu står det klart att ännu en skada sätter stopp för den tjeckiske målvakten.

Mrázek har haft en riktigt tung säsong i Anaheim Ducks och varit tydlig backup till landsmannen, och OS-målvakten, Lukas Dostal. 34-åringen har också varit borta under perioder med en underkroppsskada och han missade också en hel månads spel innan OS-uppehållet. Nu meddelar Anaheim Ducks att Mrázek har genomgått en omfattande höftoperation som innebär att han kommer att missa resten av NHL-säsongen.

Under årets säsong har Petr Mrázek bara spelat i tio NHL-matcher med 85,8 i räddningsprocent och 4,07 insläppta mål per match som facit.

Injury Update: Petr Mrazek underwent hip surgery Tuesday and will be out for the remainder of the season.https://t.co/krkf1sHdUo — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) February 18, 2026

Petr Mrázek kan ha spelat sin sista NHL-match

Skadan skulle också kunna innebära slutet på Petr Mrázeks karriär i NHL. Efter att han nu missar resten av årets säsong löper också tjeckens kontrakt med Anaheim Ducks ut. Till sommaren blir 34-åringen alltså free agent.

Målvakten har flera kämpiga säsonger bakom sig och det är därför osäkert om han fåt något nytt NHL-avtal, speciellt med tanke på hans skadehistorik. Därför har det inletts spekulationer om att Mrázek skulle kunna blicka mot en flytt hem till Tjeckien nästa säsong ifall han inte skulle få något nytt kontrakt i Nordamerika.

Petr Mrázek draftades av Detroit Red Wings i femte rundan av NHL-draften 2010. Han prisades sedan som den bästa målvakten vid JVM 2012 och tog även plats i Tjeckiens VM-trupp samma år. Mrázek fick därefter göra NHL-debut redan under sin första säsong som proffs i Detroit 2012/13. Efter några år tog han också över förstaspaden från Jimmy Howard i Detroit innan han lämnade Red Wings under säsongen 2017/18. Totalt har det blivit 438 NHL-matcher över 14 säsonger för Petr Mrázek. Förutom Detroit och Anaheim har målvakten även spelat i Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs och Chicago Blackhawks.

2024 var Mrázek med och vann VM-guld med Tjeckien hemma i Prag.

