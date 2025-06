Missnöje bland spelarna – tränaren ifrågasätts

Spelarna i Dallas Stars har uttryckt sitt missnöje med Pete DeBoer.

Enligt David Pagnotta är gruppen inte nöjda med sin huvudtränares agerande i konferensfinalen mot Edmonton.

Pete DeBoer möter media efter säsongens slut. Foto: Bildbyrån/Jerome Miron.

– Jag skyller inte allt på Jake, men om man går tillbaka till förra årets slutspel så har han förlorat sex av sju matcher mot Edmonton. Och vi släpper in två mål på två skott i en utslagsmatch. … Det är ett ganska stort urval.



Så lät det när Dallas Stars huvudtränare, Pete DeBoer, kastade Jake Oettinger under bussen efter att valt att byta ut sin målvakt redan sju minuter in i det femte konferensfinalmötet med Edmonton Oilers.



Nu är framtiden oviss för Pete DeBoer – trots ett år kvar på avtalet.



Efter uttåget mot Edmonton Oilers i Stanley Cup-slutspelet har spelarna nu uttryckt sitt missnöje med huvudtränaren. Detta rapporterar David Pagnotta på The Fourth Period, via X. Missnöjet ska delvis komma från DeBoers agerande, hantering och kommentarer i media av och kring målvakten Oettinger, men även från flera situationer under matchserien. Enligt Pagnotta ska detta ha tagits upp av spelare under deras exit-samtal efter 2024/25.



– Det suger, det är pinsamt. Varje gång man blir utbytt, oavsett om det är slutspel eller grundserie, vill man bara kliva av isen, krypa ner i sängen och inte prata med någon, sade Oettinger själv om att bli utbytt i matchserien.

Stjärnan ryktas bort

Uppgifterna kring DeBoer är dock bara det senaste dramat i Dallas Stars. Samtidigt som allt detta nu har tagits upp florerar det nämligen även rykten kring lagets stjärna och interna skyttekung, Jason Robertson.



25-åringen har även han ett år till kvar på kontraktet, men har redan nämnts som en spelare klubben kan göra sig av med i en trejd. Detta för att frigöra utrymme under lönetaket och bygga om.



Oavsett hur det blir med Roberson är det säkert att Pete DeBoer nu får försvara sig efter sina uttalanden och ageranden.