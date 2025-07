Edmonton Oilers kastar om på ledarsidan efter nya finalförlusten mot Florida.

McFarland, Aubry och Allen adderas och Hall of Fame-backen Paul Coffey får lämna bänken.

Paul Coffey på Edmonton Oilers bänk. Foto: Bildbyrån/Perry Nelson.

I november 2023 fick Paul Coffey en ny roll inom Edmonton Oilers. Den tidigare storbacken, med fyra Stanley Cup-titlar bakom sig, gick plötsligt från att vara ”Special Advisor” till att stå på bänken som assisterande tränare i NHL – för första gången.



Nu, efter att Edmonton Oilers förlorat två raka Stanley Cup-finaler mot Florida Panthers med Coffey som tränare, kastar man om i staben.



Samtidigt som NHL-klubben går vidare utan målvaktstränaren Dustin Schwartz meddelar man nämligen att Paul Coffey får ta ett steg tillbaka. Den nya rollen blir återigen som ”special advisor to ownership and hockey operations”. Ersätter gör Paul McFarland som tidigare varit assisterande tränare i Florida, Toronto och Seattle, och senast kommer från ett huvudtränaruppdrag i WHL och Calgary Hitmen.

Tre nya namn i Oilers

Utöver Paul McFarland meddelar även Edmonton Oilers två ytterligare nyförvärv till staben.



Peter Aubry kliver nämligen in som ny målvaktstränare och ersätter därmed Dustin Schwartz, samtidigt som Conor Allen blir skills-coach. Den förstnämnde kommer senast från ett tvåårigt uppdrag i NCAA för University of Nebraska-Omaha, men har en lång erfarenhet av att vara målvaktstränare i både NHL och AHL. Detta genom åtta år inom Chicago Blackhawks organisation.



Conor Allen har en kortare meritlista, men har under den senaste tiden jobbat med Sioux City Musketeers i USHL, samt varit assisterande tränare för USA:s National U17 Team i NTDP.



Oilers meddelar även att assisterande tränaren Mark Stuart och videocoachen Noah Segall fått förlängt.

Source: Paul Coffey @ Elite Prospects