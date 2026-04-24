Patrik Allvin placeras i ny NHL-klubb

En vecka har gått sedan Patrik Allvin fick sparken av Vancouver Canucks. Nu placeras han istället i Seattle Kraken.

Kan Patrik Allvin hamna i Seattle Kraken?

”Vi kände att det var dags att göra en förändring och ha någon annan som sitter i general manager-stolen.”

Det var så det lät när klubbpresidenten Jim Rutherford nyligen förklarade Vancouver Canucks beslut att sparka Patrik Allvin. Detta efter klubbens tunga säsong under svenskens ledning. 51-åringens fjärde i organisationen, efter 16 års jobb med Pittsburgh Penguins. En möjlighet att stanna och arbeta med utveckling och amatörscouting låg kvar på bordet, men enligt Allvin ryktades direkt vilja lämna.

Nu, när en vecka hunnit passera efter beskedet, kopplas Patrik Allvin ihop med en ny NHL-klubb.

Insidern planerar Patrik Allvin i Seattle

Det är insidern Elliotte Friedman som, i podcasten ”32 thoughts”, menar att Seattle Kraken kan vara ett alternativ. Detta då svensken tidigare jobbat med klubbens nuvarande GM, Jason Botterill. Båda var nämligen i Pittsburgh Penguins mellan 2007 och 2017.

– Jag undrar om han hamnar där. Många har föreslagit Minnesota för att han har en historia med Bill Guerin, men det har han också med Jason Botterill. Jag tror att det också kan vara möjligt för Allvin, säger Friedman i avsnittet.

Seattle har redan Botterill som general manager, men Ron Francis lämnar sin post som ”President of hockey operations” efter säsongen. Något som kan öppna en stol för Allvin.

