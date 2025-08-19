Patrick Maroon avslutade NHL-karriären tidigare i år.

Nu är han klar för ett nytt hockeyjobb – och blir assisterande tränare för Muskegon Lumberjacks i USHL.

Patrick Maroon vet hur man vinner – och ska nu lära andra. Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports

Efter 14 säsonger och 848 matcher i världens bästa hockeyliga meddelade Patrick Maroon att hans NHL-karriär är över efter den föregående säsongen. Detta bara några år efter att han hade flera otroliga säsonger i rad. ”Pat” Maroon spelade nämligen Stanley Cup-final fyra år i rad mellan 2019 och 2022 och vann även tre raka Stanley Cups, med St. Louis Blues 2019 samt med Tampa Bay Lightning 2020 och 2021.

Men efter några månader som hockeypensionär står det nu klart att 37-åringen stannar inom ishockeyn – i en ny roll.

Muskeon Lumberjacks, som spelar i den amerikanska juniorligan USHL, meddelar nämligen att Maroon är klar som ny assisterande tränare för klubben från och med nästa säsong. Han kommer då bland annat att få jobba med de svenska talangerna Viktor Nörringer (tidigare i Frölunda) och Melvin Novotny (tidigare i Leksand) som båda ska spela i Muskegon till hösten.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba i en förening med erfarenhet av att vinna och lära mig av tränarna, spelarna och ledarteamet. Jag är taggad inför att få hjälpa spelarna utvecklas att få dem att bli en procent bättre för att pusha dem till nästa nivå, säger Maroon i ett uttalande på klubbens hemsida.

Patrick Maroon blir tränare i Muskegon Lumberjacks

Att knyta till sig Patrick Maroon är såklart ett rejält tillskott för USHL-klubben.

– Vi är väldigt g lada att addera ”Pat” till vår tränarstab. När den här möjligheten dök upp var det svårt att säga nej. Att få in en personlighet som ”Pat”, med tre Stanley Cup-ringar i prisskåpet, är en möjlighet som man sällan får. Han kommer att vara en fantastisk mentor för våra spelare, tränare och för alla i föreningen. Vi ser fram emot att se vilken påverkan han kommer att ha hos oss, säger klubbpresidenten Steve Lowe.

Patrick Maroon spelade för Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, New Jersey Devils, St. Louis Blues, Tampa Bay Lightning, Minnesota Wild, Boston Bruins och Chicago Blackhawks under sin NHL-karriär. Han var främst känd som en tuffing och för sitt fysiska spel, och vann bland annat NHL:s utvisningsliga säsongen 2022/23, men han producerade även 323 poäng på 848 matcher.

