Inför nattens omgång hade ingen amerikansk spelare gjort fler NHL-poäng än Mike Modano (1374). Nu har historia skrivits med ett nytt rekord av Patrick Kane.

– Jag visste tidigt i din karriär att det var du som skulle jaga det här, hälsar Modano 37-åringen efter natens 3–4-match med Detroit.

Ett nytt NHL-rekord är säkrat av Patrick Kane. Foto: Bildbyrån och Detroit Red Wings (skärmdump).

Joe Pavelski, Jeremy Roenick, Phil Housley, Mike Modano.

När Detroit Red Wings Patrick Kane klev av isen efter nattens 3–4-match mot Washington Capitals hade hade lagt samtliga av dessa spelare bakom sig. Rekordet för flest NHL-poäng av en USA-född spelare hade dessförinnan stått på Modano med 1374, men en assist räckte för att skriva ny historia.

– Jag har aldrig riktigt tänkt på det där, att bli den bäste amerikanen genom tiderna. Jag har bara spelat på, sade den nu 37-årige Kane nyligen om rekordet.

Hälsningen från Modano: ”Jag visste tidigt”

Den nu 55-årige Mike Modano, som idag jobbar för Minnesota Wild, skickade även en videohälsning till Kane efter att hans rekord blivit slaget.

– Jag visste tidigt i din karriär att det var du som skulle jaga det här, och här är vi nu. Clayton Keller, Hughes-bröderna, Cole Caufield, alla ville vara Patrick Kane när de växte upp. Jag kunde inte varit stoltare över dig. Fortsätt nu och gör det där numret ännu svårare att slå för nästa kille, säger Modano som haft rekordet sedan 2007

När det gäller själva matche mot Capitals föll man med 3–4 på straffar. Detta trots momentum efter två sena mål. Lucas Raymond satte sitt försök i straffläggningen, precis som Patrick Kane, men Strome, Leonard och Dowd gjorde detsamma för motståndet.