Patrick Kane fortsätter att skriva ishockeyhistoria. Med ännu en poäng i Detroit Red Wings tröja har 37-åringen nu tangerat Mike Modanos rekord som den poängstarkaste USA-födda spelaren i NHL. Detta i nattens förlustmatch mot Los Angeles Kings.

Patrick Kane har tangerat Mike Modanos poängrekord för en USA-född spelare. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images & NHL Stats

En av de stora spelarna i hockeyhistorien har nått en ny stor milstolpe.

På tisdagskvällen tangerade Detroit Red Wings-forwarden Patrick Kane Mike Modanos rekord för flest poäng av en USA-född spelare i NHL-historien, när han noterades för den 1 374:e poängen i sin lysande karriär.

Den historiska poängen kom sent i den tredje perioden i Red Wings möte med Los Angeles Kings. Kane spelade fram sin mångårige lagkamrat Alex DeBrincat till ett mål som reducerade till 2–1.

Detroit skulle dock till slut förlora matchen med 3–1.

Kane nådde milstolpen i sin 1 341:a NHL-match – snabbare än Mike Modano, som avslutade sin spelarkarriär i just Detroit för 15 år sedan. Modanos sista poäng i NHL kom i hans 1 495:e match.

Patrick Kane är 17 poäng efter Brett Hull

Även om Modano har innehaft rekordet i över ett decennium råder det knappast någon tvekan om att Kane kommer att gå till historien som den bästa USA-födda spelaren genom tiderna. Utöver att ha snittat över en poäng per match under hela sin karriär har han nått nivåer som få spelare från hans hemland varit i närheten av.

Vad gäller amerikanska spelare toppar Brett Hull fortfarande listan över bästa poängplockare med 1 391 poäng, men han föddes i Kanada. Upp till honom har Kane därmed 17 poäng.

Buffalo-sonen slog igenom stort under säsongen 2007/08 efter att ha valts som första spelare totalt av Chicago Blackhawks. Förutom att vinna Calder Trophy var Kane med och ledde Blackhawks till tre Stanley Cup-titlar, 2010, 2013 och 2015, och han belönades med Conn Smythe Trophy 2013. Säsongen 2015/16 var Kanes bästa individuella år i karriären, då han satte personliga rekord i mål (46) och poäng (106) samt vann Art Ross Trophy, Ted Lindsay Award och Hart Trophy.

Den 37-årige stjärnan gjorde tidigare i månaden sitt 500:e NHL-mål och blev därmed endast den fjärde USA-födda spelaren att nå den milstolpen.

Kane får chans att gå förbi Modano redan på torsdagskvällen, då Red Wings tar emot Washington Capitals.

Source: Patrick Kane @ Elite Prospects