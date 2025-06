Det blir ingen konflikt mellan NHL och NHLPA de närmaste åren. Under fredagen meddelade ligan och spelarfackföreningen att de i princip är överens om ett nytt kollektivavtal som sträcker sig till 2030.

NHLAPA-bossen Marty Walsh och NHL-kommissionären Gary Bettman är överens om ett nytt kollektivavtal. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes

Efter en av de snabbaste och smidigaste förhandlingsprocesserna mellan parterna i modern tid är NHL och NHLPA överens. Som förväntat efter de senaste dagarnas positiva rapporter, höll NHL och NHLPA en gemensam presskonferens på fredagen där de tillkännagav att de undertecknat ett principavtal (memorandum of understanding) om ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet löper ut efter säsongen 2025/26.

– Även om vi inte var överens om allt hade vi en mycket konstruktiv, professionell och samarbetsvillig förhandlingsprocess, sade NHL:s kommissionär Gary Bettman under presskonferensen.

– Jag tycker att vi lyckades identifiera de frågor som var viktiga för båda parter.

– Jämfört med andra förhandlingar jag varit delaktig i – och jag har varit med i väldigt många – så var det här lite annorlunda, sade NHLPA:s ordförande Marty Walsh.

– Det var tre från ligans sida, tre från spelarfacket. Vi gick fram och tillbaka i en mycket öppen dialog. Till och med de komplicerade frågorna som dök upp fick genomtänkt uppmärksamhet från båda håll, och vi lyckades hitta bra lösningar. Jag är väldigt nöjd med processen, och förhoppningsvis är spelarna nöjda med resultatet.

NHL och NHLPA överens om nytt kollektivavtal

Detta ska vara det tidigaste avtalet som nåtts i förhållande till det nuvarande avtalets utgång under Gary Bettmans 32 år tid som NHL-kommissionär. Det nya kollektivavtalet kommer att gälla från 16 september 2026 till 15 september 2030.

– Jag föredrar att ha avtal som löper i max fem år, så att man får möjlighet att se vad som fungerar och om något behöver rättas till på vägen, sade Walsh.

– Jag tycker helt enkelt att det är viktigt. I längre kollektivavtal hinner spelare komma in i ligan och gå i pension utan att någonsin ha deltagit i en förhandling. De får aldrig chansen att uttrycka sina åsikter eller ta del av sina fackliga rättigheter. Jag tycker att det är viktigt att vi fångar in tankar och perspektiv från den generation av spelare som är aktiva just då, eftersom du vet hur snabbt spelarbasen förändras. Vi vill se till att de blir delaktiga.

Bettman, Walsh, NHL:s vice kommissionär Bill Daly och NHLPA:s biträdande direktör Ron Hainsey tog emot frågor från media på fredagen efter att avtalet offentliggjorts. Men eftersom principöverenskommelsen fortfarande måste godkännas av spelarna, klubbarna och NHL:s styrelse avslöjades få detaljer om innehållet.

NHL:s grundserie blir 84 matcher lång

De flesta centrala punkterna i det nya kollektivavtalet har dock läckt ut:

En grundserie med 84 matcher och en förkortad försäsong

Maxlängd på kontrakt sänks till sju år vid förlängning, sex år på free agent-marknaden

Ett nytt lönetakssystem för slutspelet för att täppa till luckan som långtidsskadelistan har skapat

Förbjudna uppskjutna löneutbetalningar i spelarkontrakt

Slopade klädkoder vid ankomst och avresa till matcher

NHL och NHLPA förväntar sig att principöverenskommelsen kommer att godkännas ”inom den kommande veckan”, vilket anses realistiskt med tanke på att draften hålls i helgen och att free agent-markanden öppnar på tisdag.

– När det gäller allt från hur man bygger lag, hanterar lönetaket, vad spelare kan förvänta sig vid kontraktsförhandlingar, till våra affärspartners inom media, sponsring och annonsering – det här ger alla en känsla av stabilitet, trygghet och optimism, sade Bettman.

– Det går bra nu, och det här avtalet kommer att fortsätta driva den tillväxt vi sett. Det är bara positivt.

Fakta: NHL:s tre lockouter under Gary Bettman

1. 1994/95

Orsak: Tvist om lönetak (som då inte infördes) och ekonomisk balans.

Tvist om lönetak (som då inte infördes) och ekonomisk balans. Konsekvens: Säsongen förkortades till 48 matcher per lag.

Säsongen förkortades till 48 matcher per lag. Varaktighet: 104 dagar.

2. 2004/05

Orsak: Långvarig konflikt om ett lönetak – ligan ville införa det, spelarna motsatte sig.

Långvarig konflikt om ett lönetak – ligan ville införa det, spelarna motsatte sig. Konsekvens: Hela säsongen ställdes in – första gången en hel säsong i en av de stora nordamerikanska sportligorna gick förlorad på grund av en arbetskonflikt.

Hela säsongen ställdes in – första gången en hel säsong i en av de stora nordamerikanska sportligorna gick förlorad på grund av en arbetskonflikt. Varaktighet: 310 dagar.

3. 2012/13